Suudi Arabistan'da ABD-Körfez askeri tatbikatı - Son Dakika
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Suudi Arabistan'da ABD-Körfez askeri tatbikatı

13.03.2022 00:45
Suudi Arabistan'da ABD-Körfez askeri tatbikatı

Suudi Arabistan, ülkede bulunan ABD'ye bağlı üste, ABD-Körfez askeri tatbikatının yapıldığını belirtti.

Suudi Arabistan, ülkede bulunan ABD'ye bağlı üste, ABD- Körfez askeri tatbikatının yapıldığını belirtti.

Suudi Arabistan resmi haber ajansı SPA'nın haberine göre, ABD'nin Suudi Arabistan'daki üssünde 6 Mart'ta başlayan ABD-Körfez "Eagle Resolve 2022" askeri tatbikatı, 17 Mart'a kadar devam edecek.

Tatbikatla, bölgede güvenlik ve istikrarın korunması, körfez ülkeleri ve ABD silahlı kuvvetleri arasındaki iş birliği ve koordinasyonun geliştirilmesi ve güçlendirilmesi hedefleniyor.

Tatbikata, Suudi Arabistan Silahlı Kuvvetlerinin yanı sıra Kuveyt, Bahreyn ve Umman katılıyor.

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Kaynak: AA

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