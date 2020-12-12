Suudi Arabistan'da ABD vatandaşı Suudi doktora 6 yıl hapis cezası verilmesine ABD'den tepkiler geldi - Son Dakika

Suudi Arabistan'da ABD vatandaşı Suudi doktora 6 yıl hapis cezası verilmesine ABD'den tepkiler geldi

12.12.2020 00:35
Suudi Arabistan'da ABD vatandaşı Suudi doktora 6 yıl hapis cezası verilmesine ABD'den tepkiler geldi, System.String[]

NEW Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'ta 2017de gözaltına alınan ABD vatandaşı Suudi doktor Walid Fitaihi'nin Suud mahkemesi tarafından 6 yıl hapis cezasına çarptırılmasına ABD'den tepki geldi.

NEW Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'ta 2017de gözaltına alınan ABD vatandaşı Suudi doktor Walid Fitaihi'nin Suud mahkemesi tarafından 6 yıl hapis cezasına çarptırılmasına ABD'den tepki geldi.

ABD Kongresi'ndeki Demokrat üyeler Chris Murphy, Patrick Leahy, Bob Menendez, Chris Van Hollen ve Ron Wyden, yayınladıkları ortak açıklamada, siyasi gerekçeli suçlamalarla Fitaihi'ye verilen cezadan dolayı "dehşete düştüklerini" belirtti.

Açıklamada Demokrat üyeler, 2017'den beri Fitaihi'nin serbest bırakılması çağrısı yaptıklarını kaydederek, "Ne yazık ki Suudi hükümeti, ABD-Suudi ilişkileri üzerindeki açık olası sonuçlarına rağmen bu çağrıları görmezden geldi." ifadesini paylaştı.

"Fitaihi'ye verilen hapis cezası ABD'ye hakarettir"

Washington Post gazetesi Yayın Kurulu da Suud mahkemesi tarafından Fitaihi'ye 6 yıl hapis cezası verilmesini eleştiren bir makale yayımladı.

Makalede, İstanbul'daki Suudi Başkonsolosluğunda öldürülen gazeteci Cemal Kaşıkçı cinayetinden Yemen'de neden olduğu insanı drama kadar Suud yönetiminin ABD Başkanı Donald Trump tarafından korunduğuna işaret edilerek, "Bunlara karşılık olarak verdikleri cevap Fitaihi'nin 6 yıl hapse mahkum edilmesi oldu." ifadeleri yer aldı.

Hapis kararının, Suudi rejiminin Trump yönetimini görevi devretmeden önce arkadan vurma ve seçilmiş başkan Joe Biden yönetimine de doğrudan meydan okuma olduğu değerlendirilen makalede, "Dr. Fitaihi'ye verilen hapis cezası ABD'ye hakaret olduğu kadar büyük bir adaletsizliktir ve cevapsız bırakılmamalıdır." yorumu yapıldı.

Öte yandan, İnsan Hakları Örgütü (HRW) de Fitaihi'nin hapsedilmesini kınayarak, yayımladığı açıklamada "Fitaihi'ye verilen ceza, Suudi hükümetinin barışçıl eleştirilere yönelik baskılarının devam edeceğini gösteriyor." değerlendirmesi yapıldı.

Dr. Fitaihi'nin tutuklanması olayı

Harvard Üniveristesi eğitimli, aynı zamanda ABD vatandaşı olan Dr. Walid Fitaihi'nin, Kasım 2017'de Suudi Veliaht Prensi Muhammed bin Selman'ın ülkede başlattığı "yolsuzluk operasyonları" kapsamında gözaltına alınarak Riyad'taki Ritz Cartlon Hotel'de işkence gördüğü iddia edilmişti.

56 Yaşındaki Fitaihi, Suudi makamlarından izin almadan ABD vatandaşı olmakla suçlanırken, asıl nedenin ise, sosyal medyada milyonlarca takipçisinin bulunması ve nadiren ülkedeki ifade özgürlüğüne ile Arap baharına yönelik destek paylaşımları yapması gösterilmişti.

ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo'nun bu yıl Suudi Arabistan'a yaptığı iki ziyarette de Fitaihi olayı gündeme gelmiş, Suudi yönetiminden Fitaihi'nin serbest bırakılarak ailesi ile ABD'ye seyahat izni verilmesi istenmişti.

Fitaihi, Suudi mahkemesi tarafından salı günü 6 yıl hapis cezasına çarptırılmıştı.

Amerika Birleşik Devletleri, Suudi Arabistan, Riyad, Van, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Suudi Arabistan'da ABD vatandaşı Suudi doktora 6 yıl hapis cezası verilmesine ABD'den tepkiler geldi - Son Dakika


YORUMLAR

Son Dakika

'Zombi Angelina Jolie' olarak tanınan İranlı genç kadın, 10 yıl hapis cezasına çarptırıldı 60 yaşındaki adamın başını taşla ezerek öldüren kağıt toplayıcısı genç, taciz edildiği için cinayeti işlemiş Bakan Varank'ın Kılıçdaroğlu'na yönelik sözleri Meclis'i karıştırdı! CHP'liler protesto etti İbrahim Tatlıses'in 43 yaş küçük sevgilisinin kendisinden ayrılmasının nedeni ortaya çıktı Son dakika: ABD Senatosu, S-400 hava savunma sistemleri nedeniyle Türkiye'ye yaptırım içeren tasarıyı onayladı Çiçek hemşire, 20 gün içinde eşi, ağabeyi, anne ve babasını koronavirüs nedeniyle kaybetti Akhisar çevre yolu yarın törenle açılacak Zihinsel engelli kız çocuğuna markette cinsel istismar! Sapığın görüntüleri sosyal medyada infial yarattı
Bakan Koca, 4 ilimiz için güzel haberi verdi: Günlük vaka sayıları düşüşe geçti Bakan Koca, 4 ilimiz için güzel haberi verdi: Günlük vaka sayıları düşüşe geçti         
00:07
Koronavirüs en çok hangi organlara zarar veriyor? Bilim Kurulu üyesi Tevfik Özlü, tek tek saydı Koronavirüs en çok hangi organlara zarar veriyor? Bilim Kurulu üyesi Tevfik Özlü, tek tek saydı         
23:24
Bir ailenin evine ateş düştü! Korkunç kazada biri bebek iki kişi yaşamını yitirdi Bir ailenin evine ateş düştü! Korkunç kazada biri bebek iki kişi yaşamını yitirdi         
23:01
2 kurşunla vurulan gençten arkadaşına: Hakkını helal et, seni seviyorum 2 kurşunla vurulan gençten arkadaşına: Hakkını helal et, seni seviyorum         
22:39
Evinde kanlar içinde bulundu! Ünlü doktor Tuğrul Abacıoğlu, intihar etti Evinde kanlar içinde bulundu! Ünlü doktor Tuğrul Abacıoğlu, intihar etti         
21:30
Bu iddia çok konuşulacak! Hadise ve Kaan Yıldırım, Reynmen yüzünden mi ayrıldı? Bu iddia çok konuşulacak! Hadise ve Kaan Yıldırım, Reynmen yüzünden mi ayrıldı?         
21:14
Kafasını traktörün şaftına kaptıran talihsiz kadın, feci şekilde yaşamını yitirdi Kafasını traktörün şaftına kaptıran talihsiz kadın, feci şekilde yaşamını yitirdi         
19:49
Pfizer ve BioNTech'in geliştirdiği koronavirüs aşısını yaptıran 4 gönüllüde yüz felci görüldü Pfizer ve BioNTech'in geliştirdiği koronavirüs aşısını yaptıran 4 gönüllüde yüz felci görüldü         
17:12
Son seçim anketinde Demirtaş sürprizi! Parti kurarsa yüzde 7'nin üzerinde oy alıyor Son seçim anketinde Demirtaş sürprizi! Parti kurarsa yüzde 7'nin üzerinde oy alıyor         
14:17
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Bakü'de okuduğu şiir, İran Dışişleri Bakanı Zarif'i rahatsız etti Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Bakü'de okuduğu şiir, İran Dışişleri Bakanı Zarif'i rahatsız etti         
13:53
Avustralya'da uygulanan korona aşısında korkutan sonuç: Deneklerde HIV antikoru tespit edildi Avustralya'da uygulanan korona aşısında korkutan sonuç: Deneklerde HIV antikoru tespit edildi         
12:58
Son Dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Son Dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan "14 günlük kısıtlama gelir mi?" sorusuna yanıt: Şu an için öyle bir şey yok         
12:08
Aldatıldığını cinsel içerikli mesajları görünce öğrenip katil olan kocanın ifadesi ortaya çıktı: Eşim beni 'gereksiz' diye kaydetmiş Aldatıldığını cinsel içerikli mesajları görünce öğrenip katil olan kocanın ifadesi ortaya çıktı: Eşim beni 'gereksiz' diye kaydetmiş         
11:50
İzmirli girişimci teması azaltmak için geliştirdiği 'korona kancası'nı 7 ülkeye ihraç etti İzmirli girişimci teması azaltmak için geliştirdiği 'korona kancası'nı 7 ülkeye ihraç etti         
11:43
Birçok ülkede ortaya çıkan metal sütunun gizemi çözüldü Birçok ülkede ortaya çıkan metal sütunun gizemi çözüldü         
10:08
ABD Başkanı Trump çark etti! Türkiye'ye yönelik 12 maddelik yaptırım paketini imzaladı ABD Başkanı Trump çark etti! Türkiye'ye yönelik 12 maddelik yaptırım paketini imzaladı         
08:37
Yasak olmasına karşın yapılan düğüne polis baskını! Gözyaşlarına boğulan gelini arkadaşları teselli etti Yasak olmasına karşın yapılan düğüne polis baskını! Gözyaşlarına boğulan gelini arkadaşları teselli etti         
08:06
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 12.12.2020 00:44:23. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Suudi Arabistan'da ABD vatandaşı Suudi doktora 6 yıl hapis cezası verilmesine ABD'den tepkiler geldi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei