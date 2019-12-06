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Suudi arabistan'da akaryakıt istasyonunda patlama anı kamerada

6 saat önce

Suudi Arabistan'da akaryakıt istasyonunda patlama anı kameradaSuudi Arabistan, (DHA)- Suudi Arabistan'daki bir akaryakıt istasyonunda patlama meydana geldi.

Suudi Arabistan'da akaryakıt istasyonunda patlama anı kamerada

Suudi Arabistan, (DHA)- Suudi Arabistan'daki bir akaryakıt istasyonunda patlama meydana geldi. Patlamada şans eseri yaralanan olmazken, o anlar saniye saniye güvenlik kamerasınca kaydedildi.

Patlama, Suudi Arabistan'ın Medine şehrindeki bir akaryakıt istasyonunun deposunda meydana geldi. Patlamanın nedeninin henüz belirlenemediği belirtilirken, patlama anı ve yükselen alevler anbean güvenlik kamerasınca kaydedildi.

Görüntülerde, patlamanın etkisiyle asfaltın kırıldığı, alevlerin de kırılan bölgelerden yükseldiği görüldü. Araç yıkama bölümündeki ve otomobillerine yakıt alan çevredekiler ise patlamanın etkisiyle büyük bir panik yaşayarak kaçıştı.Olayda şans eseri yaralanan olmadı.

Suudi arabistan'da akaryakıt istasyonunda patlama anı kamerada

Suudi Arabistan, DHA, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 06.12.2019 05:46 Kaynak: DHA
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