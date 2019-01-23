Son Dakika Haberleri: Suudi Arabistan'da Alawwal Bank ve Sabb Birleşiyor

Suudi Arabistan'da Alawwal Bank ve Sabb Birleşiyor

2 saat önce

– Suudi Arabistan'da Alawwal Bank Genel Müdürü Soren Nikolajsen, Alawwal Bank ve Saudi British Bank'ın (SABB) 2019 yılının ilk yarısında birleşeceklerini duyurdu.

Suudi Arabistan'da Alawwal Bank ve Sabb Birleşiyor, System.String[]
Suudi Arabistan'da Alawwal Bank Genel Müdürü Soren Nikolajsen, Alawwal Bank ve Saudi British Bank'ın (SABB) 2019 yılının ilk yarısında birleşeceklerini duyurdu.

İki bankanın yönetim kurulu, gerçekleşmesi halinde, bankaları Suudi Arabistan'ın en büyük üçüncü bankası haline gelecek olan birleşme planlarını Ekim ayında onaylamışlardı.

Dubai'de verdiği bir ropörtajda, iki bankanın birleşmesi için son aşama gelindiğini açıklayan Nikolajsen, düzenleyicilerin ve bir olağanüstü toplantı için bir araya gelecek olan hissedarların onaylarını beklediklerini söyledi ve ekledi, "Birleşme işlemlerinin yılın ilk yarısında tamamlanmasını bekliyoruz."

Birleşmenin tamamlanmasıyla Alawwal'ın daha büyük ve daha iyi bir banka olarak müşterilerine hizmet vereceğini açıklayan Nikolajsen, "Suudi Arabistan'ın en iyi bankasını oluşturarak tüm segmentlerden müşterilere hizmet vermek istiyoruz. İki bankanın da benzerlikleri var. İki banka da geleneksel kurumsal bankalar ve varlıklarının büyük çoğunluğunu kurumsal müşteriler oluşturuyor anca, perakende bankacılık işlemlerini de büyümek istiyorlar" dedi.

Nikolajsen ayrıca birleşmenin kendilerini, varlıklara göre ülkenin en büyük ikinci bankası yapacağını ve birleşmenin özelleştirme ile reformlar hedefleyen Suudi Vizyonu 2030 programı ile uyumlu olacağını belirtti.

Bankalar, Ekim ayında, birleşme sonrasında işten çıkarma olmasını beklemediklerini ve bankaların müşteriler açısından, birleşme tamamlanana kadar, bir farklılık olmayacağını duyurmuşlardı. - İstanbul

»  »      Haber Yayın Tarihi : 23.01.2019 10:05 Kaynak: DHA

Dubai, Suudi Arabistan, Ekonomi
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