Son Dakika Haberleri: Suudi Arabistan'da Amerikalı kadın, bikinili fotoğrafları nedeniyle kızının velayetini kaybetti
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Suudi Arabistan'da Amerikalı kadın, bikinili fotoğrafları nedeniyle kızının velayetini kaybetti

59 dakika önce

Suudi Arabistan mahkemesi, Suudi eşinden ayrılan Amerikalı bir kadına, "İslamı geleneklere uygun bir şekilde" yetiştirmeyeceği gerekçesiyle 4 yaşındaki kızının vekaletini eski kayınvalidesine verdi. Kadının eski eşi, mahkeme heyetini ikna etmek için eski karısının bikinili fotoğrafını paylaştı

Suudi Arabistan'da Amerikalı kadın, bikinili fotoğrafları nedeniyle kızının velayetini kaybetti, System.String[]
Suudi Arabistan mahkemesi, "İslami geleneklere uygun bir şekilde" yetiştirmeyeceği gerekçesiyle Suudi eşinden ayrılan Amerikalı bir kadına 4 yaşındaki kızının velayetini vermedi. Çocuğun bakımının babaannesine bırakılmasına hükmetti.

Suudi Arabistan'ın ilk yoga salonunu işleten Bethany Vierra, 2017'de eşinden ayrıldıktan sonra 4 yaşındaki kızı Zeina'nın velayeti için dava açmıştı.
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Suudi Arabistan, Dünya

Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi: 19.07.2019 06:52 
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