Suudi Arabistan'da araç takla attı: 5 yaralı - Son Dakika

Suudi Arabistan'da araç takla attı: 5 yaralı
7 saat önce
Suudi Arabistan'da 5 kişinin bulunduğu araç, dağ yamacından aşağıya defalarca takla attı.
Haber Yayın Tarihi: 01.02.2020 03:54 Kaynak: İHA
Suudi Arabistan'da 5 kişinin bulunduğu araç, dağ yamacından aşağıya defalarca takla attı.Kazada 2'si ağır 5 kişi yaralandı.
Suudi Arabistan'ın güneybatısındaki Cizan bölgesinde bulunan dağda 5 kişinin bulunduğu bir araç kontrolden çıktı. Takla atan araç, dağ yamacından yuvarlandı. Kazada 2'sinin durumu ağır 5 kişinin yaralandığı öğrenildi. Kaza anı ise cep telefonu kamerasına saniye saniye yansıdı. - RİYAD
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