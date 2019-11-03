Son Dakika Haberleri: Suudi Arabistan'da Aramco'nun halka arzı onaylandı
Son Dakika Ekonomi Suudi Arabistan'da Aramco'nun halka arzı onaylandı

Suudi Arabistan'da Aramco'nun halka arzı onaylandı

6 saat önce

Suudi Arabistan Sermaye Piyasası Kurumu, milli petrol şirketi Aramco'nun, hisselerinin bir kısmının halka arzı yönündeki talebini onayladı.

Suudi Arabistan'da Aramco'nun halka arzı onaylandı, System.String[]

Suudi Arabistan Sermaye Piyasası Kurumu, milli petrol şirketi Aramco'nun, hisselerinin bir kısmının halka arzı yönündeki talebini onayladı.

Kurumdan yapılan yazılı açıklamada, halka arz talebinin kabul edildiği; yatırım yapmak isteyenlere yönelik şirketin finansal tabloları, faaliyetleri ve yönetimi hakkında kapsamlı bilgilerin yer aldığı raporun da arzın başlayacağı tarihten önce yayımlanacağı ifade edildi.

Açıklamada, halka arzın ne zaman başlayacağına ilişkin ise bilgi verilmedi.

Veliaht Prens Muhammed bin Selman, Vizyon 2030'un en önemli ayaklarından birini Aramco'nun hisselerinin bir kısmının halka arz edilmesi ve buradan elde edilecek gelirle diğer sektörlere yatırım yapılması olarak açıklamıştı.

Saudi Aramco petrol tesislerine saldırı

Suudi Arabistan'ın milli petrol şirketi Saudi Aramco'ya ait iki tesiste, 14 Eylül'de düzenlenen saldırı sonucu yangın çıkmıştı. Yemen'deki Husiler, ölen ya da yaralananın olmadığı saldırıyı 10 SİHA kullanarak düzenlediklerini iddia etmişti.

Dünyanın en büyük petrol ihracatçısı olan Suudi Arabistan'ın tesislerine yapılan saldırı nedeniyle ülkenin petrol üretiminde günlük 5,7 milyon varil kesinti olduğu belirtilmişti.

Ekonomi

Haber Yayın Tarihi: 03.11.2019 10:38 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Antalya, 8 ayda 14 milyon turist ağırlayarak tüm zamanların rekorunu kırdı
444'lü numara kiraladılar, dolandırıcılık yaptılar 19 yaşındaki genç sırtında içi taş dolu çantasıyla ölüme gitti Ölümden dönen şarkıcı Gökhan Akar'ın uyandıktan sonraki ilk kelimesi "Annem öğrendi mi?" oldu

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 3.11.2019 17:08:53. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Suudi Arabistan'da Aramco'nun halka arzı onaylandı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]