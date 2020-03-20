Suudi Arabistan'da ATM'yi patlatan hırsızlar yaklaşık 370 bin dolar çaldı - Son Dakika

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Suudi Arabistan'da ATM'yi patlatan hırsızlar yaklaşık 370 bin dolar çaldı
6 saat önce
Suudi Arabistan'da 11 soyguncu, patlayıcıyla patlattıkları bir bankanın ATM'sinden 1 milyon 400 bin Suudi Riyali (yaklaşık 370 bin dolar) alıp kaçtı.
Suudi Arabistan'da 11 soyguncu, patlayıcıyla patlattıkları bir bankanın ATM'sinden 1 milyon 400 bin Suudi Riyali (yaklaşık 370 bin dolar) alıp kaçtı.
Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'da 11 soyguncu, bir bankanın ATM'sini patlayıcıyla patlattı. Patlamanın etkisiyle ATM tamamen kullanılmaz hale gelirken, soyguncular 1 milyon 400 bin Suudi Riyali (yaklaşık 370 bin dolar) alıp kaçtı. Olayın ardından inceleme başlatan Riyad polisi, 5 kişinin yakalandığını ve 6 kişinin ise yurt dışına kaçtığını açıkladı. - RİYAD
Haber Yayın Tarihi: 20.03.2020 07:23 Kaynak: İHA
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