Suudi Arabistan'da sele neden olan şiddetli yağışlar sürecek - Son Dakika
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Suudi Arabistan'da sele neden olan şiddetli yağışlar sürecek

01.08.2022 19:52
Suudi Arabistan'da sele neden olan şiddetli yağışlar sürecek

Suudi Arabistan'da başkent Riyad başta olmak üzere birçok kentte sele neden olan şiddetli yağışların devam edeceği bildirildi.

Suudi Arabistan'da başkent Riyad başta olmak üzere birçok kentte sele neden olan şiddetli yağışların devam edeceği bildirildi.

Suudi Arabistan Ulusal Meteoroloji Merkezi, konuya ilişkin yazılı bir açıklama yayımladı.

Açıklamada, Riyad'ın yanı sıra ülkenin kuzeyindeki El-Hail ve orta kesimindeki El-Kasım bölgelerinde yağışların süreceği belirtildi.

Merkezin, erken uyarı sistemiyle gelecek saatlerde Riyad ve Cazan kentleri ile Asir ve El-Baha bölgelerinde yaşanabilecek olumsuz hava koşullarıyla ilgili uyarı mesajı yayımlandığı kaydedildi.

Öte yandan Suudi Arabistan Sivil Savunma Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamada, ülkenin bazı bölgelerinde gök gürültülü sağanak yağış ihtimalinin 3 Ağustos Çarşamba gününe kadar devam edeceği, alarm seviyesinin maksimum seviyeye çıkarıldığı duyuruldu.

Açıklamada, Suudi Arabistan vatandaşları ve ülkedeki yabancılara dikkatli olmaları uyarısında bulunuldu.

Sosyal medyaya yansıyan görüntülere göre, Riyad'da dün etkili olan şiddetli yağışlar cadde ve sokakları göle çevirmişti.

Körfezde şiddetli yağışlar

Körfez ülkeleri son bir haftadır alışılmadık şekilde şiddetli yağışlara sahne oluyor.

Suudi Arabistan'ın yanı sıra Birleşik Arap Emirlikleri (BAE), Katar, Kuveyt, Bahreyn ve Umman'da etkili olan şiddetli yağış ve rüzgar bazı yolların kapanmasına, trafiğin olumsuz etkilenmesine ve yer yer sele neden olmuştu.

BAE'de 27 Temmuz'da yaşanan sel felaketinde 7 kişi hayatını kaybetmişti.

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Kaynak: AA

Suudi Arabistan, Riyad, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Suudi Arabistan'da sele neden olan şiddetli yağışlar sürecek - Son Dakika

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