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Suudi Arabistan'da bayrak, arma ve milli marş değişikliği tasarısı kabul edildi - Son Dakika

Suudi Arabistan'da bayrak, arma ve milli marş değişikliği tasarısı kabul edildi

01.02.2022 12:12
Suudi Arabistan'da bayrak, arma ve milli marş değişikliği tasarısı kabul edildi

Suudi Arabistan Şura Konseyi, ülkenin bayrak, arma ve milli marşı değişikliği için hazırlanan yasa tasarısını onayladı.

Suudi Arabistan Şura Konseyi, ülkenin bayrak, arma ve milli marşı değişikliği için hazırlanan yasa tasarısını onayladı.

Suudi Arabistan resmi haber ajansı SPA'da yer alan habere göre, Suudi Arabistan Şura Meclisi Güvenlik ve Askeri İşler Komitesi tarafından yapılan incelemenin ardından "bayrak sistemi değişikliği" yasa tasarısı kabul edildi.

Habere göre kararın Kral Selman bin Abdulaziz tarafından onaylanması bekleniyor.

Suudi Arabistan'ın Eş-Şarku'l-Avsat gazetesinde yer alan haberde de söz konusu değişikliğin, bayrak, arma ve milli marş sistemiyle sınırlı olacağı, içerik ve şekline dokunulmayacağı ve konseyin öneriyi Kral Selman'a sunacağı kaydedildi.

Gazetede yer alan haberde, değişikliği sunan Sa'd el-Uteybi, tasarının, "yasaların ve düzenlemelerin geliştirilmesini ve milli marşı tanımlayan ve hükümlerini detaylandıran sistemin eksikliğine ilişkin yasama boşluğunun doldurulmasını" hedeflediğini söyledi.

Suudi Arabistan El-Yevm gazetesi de bayrak, arma ve milli marş sistemindeki değişikliğin, içerikte bir değişikliği kapsamadığını ve sistemsel bir değişiklik olduğunu yazdı.

Haberde ayrıca ülkenin bayrağı ve Kelime-i Tevhid'in karşı karşıya kalabileceği durumlara yönelik gereken korumanın güçlendirilmesinin hedeflendiği belirtildi.

Suudi Arabistan'da şu ana kadar yürürlükte olan bayrak, arma ve milli marş sistemi, 1973 yılında kraliyet tarafından yayımlanan kararnameyle kabul edilmişti.

Mecvut sistemde, bayrağın tanımı, resmi toplantı ve törenlerde nasıl konulacağı ve bayrağa yönelik ihlallere ilişkin hapis ve para cezaları da açıklanmaktadır.

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Suudi Arabistan, İstiklal Marşı, Yasa Tasarısı, Kral Selman, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Suudi Arabistan'da bayrak, arma ve milli marş değişikliği tasarısı kabul edildi - Son Dakika


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