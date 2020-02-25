Suudi Arabistan'da bazı bakanlıklarda değişiklik yapıldı - Son Dakika
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Suudi Arabistan'da bazı bakanlıklarda değişiklik yapıldı

6 saat önce

Suudi Arabistan Kralı Selman bin Abdülaziz Al Suud, bazı bakanlıklarda görev ve isim değişikliğini öngören Kraliyet kararnamesi yayımladı.

Suudi Arabistan'da bazı bakanlıklarda değişiklik yapıldı, System.String[]

Suudi Arabistan Kralı Selman bin Abdülaziz Al Suud, bazı bakanlıklarda görev ve isim değişikliğini öngören Kraliyet kararnamesi yayımladı.

Suudi Arabistan resmi ajansı SPA'da yayımlanan kararnameye göre, Şehircilik Bakanı Süleyman bin Abdullah el-Hamdan ve Kamu Yatırım Heyeti Başkanı İbrahim Abdurrahman el- Ömer görevden alındı.

Şehircilik Bakanlığı ile Çalışma ve Sosyal Kalkınma Bakanlığı, "İnsan Kaynakları ve Sosyal Kalkınma Bakanlığı" çatısında birleştirilirken, Kamu Yatırım Heyeti de "Yatırım Bakanlığı" olarak değiştirildi.

Yeni kurulan Yatırım Bakanlığına eski Enerji Bakanı Halid bin Abdülaziz el-Falih atandı.

Enformasyon Bakanı Turki bin Abdullah eş-Şebane de görevden alınarak yerine Ticaret Bakanı Macid Abdullah el-Kasabi getirildi. Kasabi, Enformasyon Bakanlığıyla birlikte Ticaret Bakanlığı görevini de yürütecek.

Turizm ve Ulusal Miras Kurumu, "Turizm Bakanlığı" olarak değiştirildi ve başına Ahmed bin Akil el-Hatib getirildi. Genel Spor Kurumu da "Spor Bakanlığı" olarak değiştirildi ve yeni bakanlığa Prens Abdülaziz bin Türki bin Faysal Al Suud atandı.

Son yıllardaki kararnameleriyle Bakanlar Kurulu ve devlet kurumlarında görevli üst düzey yetkilileri değiştirmesiyle sürekli gündeme gelen Suudi Arabistan Kralı Selman, geçen yıl eylül ayında görevine son verdiği Enerji Bakanı Falih'in yerine oğlu Prens Abdülaziz bin Selman Al Suud'u atamıştı.

Suudi Arabistan, Murat Kurum, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 25.02.2020 06:54 Kaynak: AA
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