Son Dakika Haberleri: Suudi Arabistan'da bekletilen Türk tırlarının geçişine izin verildi
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Suudi Arabistan'da bekletilen Türk tırlarının geçişine izin verildi

38 dakika önce

Suudi Arabistan makamları, Duba Limanı'nda iki hafta beklettiği Türk tırlarının geçişine izin verdi.

Suudi Arabistan'da bekletilen Türk tırlarının geçişine izin verildi, System.String[]

Suudi Arabistan makamları, Duba Limanı'nda iki hafta beklettiği Türk tırlarının geçişine izin verdi.

AA muhabirine konuşan Türk şoförler, Suudi Arabistan'ın Kızıldeniz kıyısındaki Duba Limanı'ndan önceki günden itibaren belli aralıklarla çıkmaya başladıklarını aktardı.

Limanda bekletildikleri sürede aşırı sıcak hava nedeniyle zor günler geçirdiklerine dikkati çeken şoförler, durumlarını yakından takip eden Türkiye'nin Riyad Büyükelçiliği ve Cidde Başkonsolosluğu yetkililerine teşekkür etti.

İskenderun Limanı'ndan çıktıktan sonra 17 Ağustos'ta Duba'ya ulaşan 73 Türk tırı, Suudi Arabistan makamları tarafından hiçbir gerekçe gösterilmeksizin yaklaşık 2 haftadır gümrükte bekletiyordu.

Suudi Arabistan, 21 Temmuz'da aynı limana ulaşan 85 Türk tırını da hiçbir gerekçe göstermeden 12 gün bekletmiş, daha sonra geçişlerine izin vermişti.

Türkiye'nin Riyad Büyükelçiliği ve Cidde Başkonsolosluğu da konuyu yakından takip etmiş, Türk şoförlerin bir an önce gümrükten geçmeleri için Suudi Arabistan makamları nezdinde yoğun girişimlerde bulunmuştu.

Suudi Arabistan, Türkiye, Riyad, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 02.09.2019 10:02 Kaynak: AA
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