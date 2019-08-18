Suudi Arabistan'da benzin istasyonunda korkutan yangın
12 dakika önce
Suudi Arabistan'ın Tebük kentinde bir benzin istasyonunda büyük bir yangın çıktı, yangın saatler sonra kontrol altına alınabildi.
Suudi Arabistan Haber Yayın Tarihi: 18.08.2019 11:30 Kaynak: İHA
'ın Tebük
kentinde bir benzin istasyonunda büyük bir yangın çıktı, yangın saatler sonra kontrol altına alınabildi. Suudi Arabistan'ın Tebük kentinde bulunan bir benzin istasyonunda sebebi henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Alevler metrelerce yükselirken, göğe yükselen alevler şehrin birçok noktasından görülebildi. Olay yerine sevk edilen İtfaiye
ekipleri kısa sürede yangına müdahale etti. Yangın nedeniyle herhangi bir can kaybı ve yaralanmanın olmadığı öğrenildi. İtfaiye ekipleri yangını söndürmek için çalışmalarına devam ediyor.
(İHA)
Kuşadası Yaylaköy'de yangın Kuşadası'nda zeytinlik yangını Suudi Arabistan'dan vatandaşlarına 'Hava karardıktan sonra Şişli ve Taksim'e gitmeyin' uyarısı Bakan Pakdemirli İzmir'deki yangın ile ilgili konuştu: Bir köy boşaltılacak