Suudi Arabistan'da benzin istasyonunda patlama - Son Dakika
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Suudi Arabistan'da benzin istasyonunda patlama

20.05.2022 12:37

Suudi Arabistan'ın Al-Ahsa bölgesinde yer alan Al-Dress benzin istasyonunda yakıt tankları, aşırı sıcak nedeniyle patladı.

Suudi Arabistan'ın Al-Ahsa bölgesinde yer alan Al-Dress benzin istasyonunda yakıt tankları, aşırı sıcak nedeniyle patladı.

Suudi Arabistan'ın doğusundaki Al-Ahsa bölgesinde bir benzin istasyonunda patlama meydana geldi. İstasyonda bulunan yakıt tanklarının aşırı sıcaklık nedeniyle patlamasının ardından yangın çıktı. Patlamanın ardından istasyonda ağır hasar meydana gelirken, herhangi bir can kaybı ve yaralanma yaşanmadı.

Yetkililer, patlamanın yeraltı yakıt tankından kaynaklandığını ve istasyonun altyapısının ağır hasar gördüğünü belirtti.

Suudi Arabistan'ın Mekke ve Cidde kentinde sıcaklık 48 derece olarak kaydedildi.

(Muhammed Rabah/İHA)

Suudi Arabistan'da benzin istasyonunda patlama
Suudi Arabistan'da benzin istasyonunda patlama
Suudi Arabistan'da benzin istasyonunda patlama
Suudi Arabistan'da benzin istasyonunda patlama

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Kaynak: İHA

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Son Dakika 3. Sayfa Suudi Arabistan'da benzin istasyonunda patlama - Son Dakika


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