Son Dakika Haberleri: Suudi Arabistan'da Bin 281 Projenin Açılışı Yapıldı

Suudi Arabistan'da Bin 281 Projenin Açılışı Yapıldı

1 saat önce

Suudi Arabistan Kralı Selman Bin Abdülaziz başkent Riyad'da bin 281 projenin açılışını yaptı.

Suudi Arabistan'da Bin 281 Projenin Açılışı Yapıldı, System.String[]
Suudi Arabistan Kralı Selman Bin Abdülaziz başkent Riyad'da bin 281 projenin açılışını yaptı.

Suudi Arabistan basınında yer alan habere göre, Riyad Emiri Faysal bin Bender, projelerin 7 tıp şehri, 1 hastane, İslam Müzesi'nin yanı sıra eğitim, konut, sanayi ve ulaştırma alanlarında olduğunu ifade etti.

Bender, eğitim, sağlık, yatırım, kalkınma ve spor alanlarındaki bu projelerle yaşam şartlarının iyileştirilmesinin hedeflendiğini belirtti.

Projelerin toplam tutarının 82,2 milyar riyal (21,9 milyar dolar) olduğu ifade edildi.

Suudi gazetesi maaal'in bir süre önce Maliye Bakanlığı Borç İdaresi Ofisi Direktörü Fehd es-Seyf'e dayandırarak verdiği haberde, ülkenin borçlanma hacminin bu yıl 118 milyar riyale (31,46 milyar dolar) ulaşacağı kaydedilmişti.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 14.02.2019 01:56 Kaynak: AA

Sultan Abdülaziz, Riyad, Suudi Arabistan, Güncel
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