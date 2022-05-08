Son dakika haberi! Suudi Arabistan'da bir araç binaya çarptı: 2 yaralı - Son Dakika
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Son dakika haberi! Suudi Arabistan'da bir araç binaya çarptı: 2 yaralı

08.05.2022 15:17

Son dakika gündem haberi: - Suudi Arabistan'da bir araç binaya çarptı: 2 yaralı Suudi Arabistan'ın Cidde şehrinde bir aracın kontrolden çıkarak binaya çarpması sonucu 2 kişi yaralandı.

- Suudi Arabistan'da bir araç binaya çarptı: 2 yaralı

CİDDE - Suudi Arabistan'ın Cidde şehrinde bir aracın kontrolden çıkarak binaya çarpması sonucu 2 kişi yaralandı. Kaza anı, başka bir araç kamerası tarafından kaydedildi.

Cidde'nin Naseem semtinde bir araç kontrolden çıkarak binaya çarptı. Başka bir araç kamerası tarafından kaydedilen görüntülerde seyir halindeki aracın park halindeki başka bir aracı geçerek, hızla binaya çarptığı görüldü. Yetkililer, kaza nedeniyle 2 kişinin yaralandığını ve yaralıların hastaneye sevk edildiğini açıkladı.

Son dakika haberi! Suudi Arabistan'da bir araç binaya çarptı: 2 yaralı
Son dakika haberi! Suudi Arabistan'da bir araç binaya çarptı: 2 yaralı
Son dakika haberi! Suudi Arabistan'da bir araç binaya çarptı: 2 yaralı
Son dakika haberi! Suudi Arabistan'da bir araç binaya çarptı: 2 yaralı

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3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Son dakika haberi! Suudi Arabistan'da bir araç binaya çarptı: 2 yaralı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Son dakika haberi! Suudi Arabistan'da bir araç binaya çarptı: 2 yaralı - Son Dakika
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