Suudi Arabistan'da bir dönem 'haram' sayılan Sevgililer Günü hazırlığı

Suudi Arabistan ile Sevgililer Günü arasındaki buzları erimeye başladı. Radikal İslam anlayışıyla bilinen Vahhabi mezhebinin yoğunlukla yaşandığı ülkede 2019'dan beri Sevgililer Günü ile ilgili değişim rüzgarı esiyor.



2008'de bir fetva ile ülkede yasaklanan Sevgililer Günü hakkındaki katı kurallar geçen sene yumuşama sinyalleri verdi. Sevgililer Günü ile ilişkili hediyelerin satışına tekrar başlandı. Güller, kalpler ve oyuncak pelüşler raflardaki yerini yeniden aldı.