Suudi Arabistan'da çekirge istilası - Son Dakika
Son Dakika Güncel Suudi Arabistan'da çekirge istilası - Son Dakika

Suudi Arabistan'da çekirge istilası

6 saat önce

Suudi Arabistan, çekirge istilasına uğradı.

Suudi Arabistan'da çekirge istilası, System.String[]

Suudi Arabistan, çekirge istilasına uğradı. Yetkililer, çekirgelerin Doğu Afrika'dan geldiğini ve düzenli ilaçlamaların yapılacağını açıkladı.

Etiyopya, Somali, Yemen, Umman ve Hindistan gibi komşu ülkelerden geldiği belirtilen çekirgeler için Suudi Arabistan Çevre ve Su Bakanlığı yetkililerince uyarılar yapıldı. Çekirgelerin genellikle zararsız oldukları, ancak kırmızı renkte olanlarına dikkat edilmesi gerektiği belirtildi. Öte yandan, düzenli ilaçlamaların yapılacağı bildirildi.

Görüntü Dökümü

----------------------------

-Çekirge istilasından görüntüler

-Detaylar


Suudi Arabistan, Etiyopya, Afrika, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 21.02.2020 11:56 Kaynak: DHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Karadeniz'de palamut geri döndü
Depremin vurduğu Elazığ'da su 3 ay ücretsiz oldu Husiler, Suudi Arabistan'ın milli petrol şirketi Aramco'yu vurdu Avusturya Büyükelçiliği'ne atanan Ozan Ceyhun ülkücü camianın tepkisini çekti

Son Dakika Haberleri
18:09 "KİTAP 1820" filminin çekimleri başladı
17:41 İbrahim Büyükak: Büyük bir reaksiyon gösterdiler
17:41 Bakanlık Atakan Kayalar için harekete geçti! İşte yapılan o açıklama
16:53 Hakan Altun Avustralya turnesinde
16:24 Pınar Soykan: Pop müzikte lavabo tıkandı

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 21.02.2020 18:26:34. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Suudi Arabistan'da çekirge istilası - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]