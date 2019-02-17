Suudi Arabistan'da Corona Virüsü Nedeniyle 2 Kişi Öldü
1 saat önce
Suudi Arabistan'da, ağır akut solunum yolu yetersizliği sendromunun (SARS) farklı bir türü olan corona virüsü nedeniyle 2 kişi hayatını kaybetti.
Suudi Arabistan
'da, ağır akut solunum yolu yetersizliği sendromunun (SARS) farklı bir türü olan corona virüsü nedeniyle 2 kişi hayatını kaybetti. Riyad
gazetesinin sağlık kaynaklarına dayandırdığı haberde, başkent Riyad ve Hamis Muşayt kentlerinde son 24 saat içinde corona virüsüne yakalanan 2 kişinin yaşamını yitirdiği belirtildi.
Yeni ölüm vakalarıyla birlikte Eylül
2012'den bu yana virüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısının 775'e yükseldiği kaydedildi.
Suudi Arabistan başta olmak üzere Orta Doğu
ülkelerinde görülen virüs, akciğer ve böbrekleri tahrip ediyor. Bağışıklık sistemini çökerten virüsün uzun süreli yakın temasla bulaştığı belirtiliyor. Kaynağı hakkında yeterli bilgi olmayan virüse karşı henüz koruyucu aşı veya ilaç tedavisi bulunmuyor.
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Haber Yayın Tarihi : 17.02.2019 02:09 Kaynak: AA
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