Kovid-19 salgınında Kabe'ye dokunulmamasıyla birlikte bir değişikliğe gidildi. Geçtiğimiz günlerde örtüsü değiştirilen Kabe'nin etrafındaki bariyerler kaldırıldı.
Haremeyn İşleri Başkanlığı sosyal medya hesabında bir açıklama paylaştı. Başkanlık "Kabe'yi çevreleyen koruyucu bariyerler kaldırılmaya başlandı" ifadesiyle bariyerleri kaldırdıklarına dair görseller paylaşıldı.
Mescid-i Haram ve Mescid-i Nebevi İşleri Genel Başkanı ve Kabe imamı Abdurrahman es-Sudeysi de yazılı açıklama yaptı. Açıklamada "Umre mevsiminin başlamasıyla birlikte Kabe'yi çevreleyen bariyerlerin kaldırılmasının onaylandığını" belirtti.
Öte yandan Sudeysi, bariyerlerin kaldırılmasıyla ilgili özellikle umre döneminde Mescid-i Haram'da yaşanan yoğunlukta Müslümanların ibadetlerini yerine getirmesini kolaylaştıracağını ifade etti.
Son Dakika › Güncel › Kabe'nin etrafındaki bariyerler yıllar sonra kaldırıldı! Müslümanlar yeniden Kabe'ye dokunma imkanı buldu - Son Dakika