Kabe'nin etrafındaki bariyerler yıllar sonra kaldırıldı! Müslümanlar yeniden Kabe'ye dokunma imkanı buldu - Son Dakika
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Kabe'nin etrafındaki bariyerler yıllar sonra kaldırıldı! Müslümanlar yeniden Kabe'ye dokunma imkanı buldu

03.08.2022 11:33

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) pandemisiyle mücadele çerçevesinde 2020 yılının mart ayında Kabe'nin etrafına yerleştirilen bariyerler kaldırıldı, Müslümanlar yeniden Kabe'ye dokunma fırsatı yakaladı.

Kovid-19 salgınında Kabe'ye dokunulmamasıyla birlikte bir değişikliğe gidildi. Geçtiğimiz günlerde örtüsü değiştirilen Kabe'nin etrafındaki bariyerler kaldırıldı.

BARİYERLERİN KALDIRILDIĞINA DAİR GÖRSELLER PAYLAŞILDI

Haremeyn İşleri Başkanlığı sosyal medya hesabında bir açıklama paylaştı. Başkanlık "Kabe'yi çevreleyen koruyucu bariyerler kaldırılmaya başlandı" ifadesiyle bariyerleri kaldırdıklarına dair görseller paylaşıldı.

Müslümanlar için büyük sevinç! Kabe'nin etrafındaki bariyerler 2,5 yıl sonra kaldırıldı

UMRE MEVSİMİ BAŞLADI

Mescid-i Haram ve Mescid-i Nebevi İşleri Genel Başkanı ve Kabe imamı Abdurrahman es-Sudeysi de yazılı açıklama yaptı. Açıklamada "Umre mevsiminin başlamasıyla birlikte Kabe'yi çevreleyen bariyerlerin kaldırılmasının onaylandığını" belirtti.

Müslümanlar için büyük sevinç! Kabe'nin etrafındaki bariyerler 2,5 yıl sonra kaldırıldı

"MÜSLÜMANLAR İBADETLERİNİ YERİNE GETİRSİN"

Öte yandan Sudeysi, bariyerlerin kaldırılmasıyla ilgili özellikle umre döneminde Mescid-i Haram'da yaşanan yoğunlukta Müslümanların ibadetlerini yerine getirmesini kolaylaştıracağını ifade etti.

Müslümanlar için büyük sevinç! Kabe'nin etrafındaki bariyerler 2,5 yıl sonra kaldırıldı
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