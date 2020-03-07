Suudi Arabistan'da darbe girimi iddiası: Kraliyet ailesinden iki kişi tutuklandı - Son Dakika
Son Dakika Dünya Suudi Arabistan'da darbe girimi iddiası: Kraliyet ailesinden iki kişi tutuklandı - Son Dakika Dünya

Suudi Arabistan'da darbe girimi iddiası: Kraliyet ailesinden iki kişi tutuklandı

6 saat önce

Suudi Arabistan'da Kral Selman bin Abdülaziz'in kardeşi Ahmed bin Abdulaziz ile ev hapsinde tutulan eski veliaht prens Muhammed bin Nayef’in Veliaht Prens Muhammed bin Selman’ın emri ile tutuklandığı öne sürüldü.

Suudi Arabistan'da darbe girimi iddiası: Kraliyet ailesinden iki kişi tutuklandı, System.String[]

Suudi Arabistan'da Kral Selman bin Abdülaziz'in kardeşi Ahmed bin Abdulaziz ile ev hapsinde tutulan eski veliaht prens Muhammed bin Nayef'in Veliaht Prens Muhammed bin Selman'ın emri ile tutuklandığı öne sürüldü.


Reuters haber ajansı Amed bin Abdulaziz ile ev hapsinde tutulan eski veliaht prens Muhammed bin Nayef'in cuma sabahı evlerine yapılan baskınla tutuklandığını duyurdu. Tutuklama iddialarının sorulduğu Suudi yetkililer ve kurumlar herhangi bir açıklama yapmadı.

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Suudi Arabistan, Kral Selman, Dünya, Son Dakika

Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi: 07.03.2020 10:44 
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