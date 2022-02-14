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Suudi Arabistan'da devlet sırrını ifşaya 20 yıla varan hapis cezası - Son Dakika

Suudi Arabistan'da devlet sırrını ifşaya 20 yıla varan hapis cezası

14.02.2022 16:48
Suudi Arabistan'da devlet sırrını ifşaya 20 yıla varan hapis cezası

Suudi Arabistan'da, devlet sırlarını ifşa edenlere 20 yıla varan hapis cezası ile yaklaşık bir milyon riyal (yaklaşık 266 bin dolar) para cezası getirildi.

Suudi Arabistan'da, devlet sırlarını ifşa edenlere 20 yıla varan hapis cezası ile yaklaşık bir milyon riyal (yaklaşık 266 bin dolar) para cezası getirildi.

Suudi Arabistan Cumhuriyet Savcılığının resmi Twitter hesabında, "Gizli belge ve bilgilerin ifşa edilmesine yönelik ceza sistemi" başlığıyla açıklama yayımlandı.

Açıklamada, devlet kurumlarından gizli belgelerin alınması, tahrif edilmesi, herhangi bir şekilde ifşa edilmesi veya muhafazası için belirlenen yerden başka bir yerde saklanmasının yasak olduğu teyit edildi.

Gizli belgeleri ifşa eden, yayımlayan, gizli belge ya da bilgileri elde etmek maksadıyla izinsiz bir yere girmeye çalışan veya girenlere 20 yıla varan hapis cezası ayrıca, bir milyon riyale kadar para cezası verileceği belirtildi.

Açıklamada ayrıca, "devletin askeri, siyasi, diplomatik, ekonomik veya sosyal konumuna zarar vermek amacıyla devletin güvenliği veya herhangi bir kamu yararıyla ilgili olduğunu bilerek gizli belgeleri kasıtlı imha eden veya kötüye kullanan kişilerin de aynı kapsamda değerlendirileceği" kaydedildi.

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Suudi Arabistan, Para Cezası, Cumhuriyet, dolar, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Suudi Arabistan'da devlet sırrını ifşaya 20 yıla varan hapis cezası - Son Dakika


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SON DAKİKA: Suudi Arabistan'da devlet sırrını ifşaya 20 yıla varan hapis cezası - Son Dakika
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