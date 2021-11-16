Suudi Arabistan'da dünyanın en büyük yüzen sanayi kompleksi inşa edilecek - Son Dakika

Suudi Arabistan Veliath Prensi Muhammed bin Selman, dünyanın en büyük yüzen sanayi kompleksini inşa edeceklerini açıkladı.

Suudi Arabistan resmi ajansı SPA'da yer alan habere göre, Prens Muhammed düzenlediği basın toplantısıyla Suudi Arabistan'ın güneyindeki Neom kentinde inşa edilecek "Oxagon" adı verilen dünyanın en büyük yüzen sanayi kompleksi projesini duyurdu.

Prens Muhammed, basın toplantısında Oxagon'un, Suudi Arabistan'ın bölgesel ticaretinin yanı sıra bölgedeki küresel ticaret akışına da destek olacağını belirtti.

Daha önce açıkladığı dev "Neom projesi" kapsamında Neom kentinde inşa edilecek yüzen kompleks için çalışmaların başladığını aktaran Veliaht Prens, sanayi kentinin hızlıca büyümesinin planlandığını ekledi.

Prens, Oxagon'un, özelde Neom'da genelde ise tüm Suudi Arabistan'da ekonomik büyüme ve çeşitlendirmenin hareket noktası olacağını ekledi.

Tesisin çevreye zarar vermeyeceğine işaret eden Muhammed bin Selman, çevrenin korunmasına katkı sağlayacağını bunun yanı sıra yeni iş imkanları yaratacağını ve ekonomik büyümeyi gerçekleştireceğini söyledi.

Veliaht Prens Muhammed bin Selman, 2017 yılında Kızıldeniz sahilinde Ürdün ve Mısır sınırlarına kadar uzanan 500 milyar dolarlık bir yatırımla "Neom Projesi" adı altında dev bir sanayi kenti inşa edileceğini duyurmuştu.