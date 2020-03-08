Suudi Arabistan'da eğitime ara verildi
31 dakika önce
Suudi Arabistan'da, koronavirüs salgınına karşı önlem amacıyla yarından itibaren ülke genelinde eğitime ara verildi.
Suudi Arabistan'da, koronavirüs salgınına karşı önlem amacıyla yarından itibaren ülke genelinde eğitime ara verildi.
Haber Yayın Tarihi: 08.03.2020 11:30
Son Dakika Suudi Arabistan'da devam eden tutuklamaların Kral Selman'ın ölümü nedeniyle yapıldığı konuşuluyor Suudi Arabistan Kralı Selman, öldüğü iddialarının ardından ilk defa görüntülendi Suudi Arabistan'da koronavirüs sebebiyle eğitime süresiz ara verildi Kuzey Marmara Otoyolu'nun Kınalı-Çatalca kesimi hizmete açıldı