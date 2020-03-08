Suudi Arabistan'da eğitime ara verildi - Son Dakika
Son Dakika Ekonomi Suudi Arabistan'da eğitime ara verildi - Son Dakika Ekonomi

Suudi Arabistan'da eğitime ara verildi

31 dakika önce

Suudi Arabistan'da, koronavirüs salgınına karşı önlem amacıyla yarından itibaren ülke genelinde eğitime ara verildi.

Suudi Arabistan'da eğitime ara verildi, System.String[]

Suudi Arabistan'da, koronavirüs salgınına karşı önlem amacıyla yarından itibaren ülke genelinde eğitime ara verildi.

Suudi Arabistan, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: Dunya.com

Haber Yayın Tarihi: 08.03.2020 11:30 
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