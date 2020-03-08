Suudi Arabistan'da en az 20 prensin daha tutuklandığı iddiası - Son Dakika
Son Dakika Güncel Suudi Arabistan'da en az 20 prensin daha tutuklandığı iddiası - Son Dakika

Suudi Arabistan'da en az 20 prensin daha tutuklandığı iddiası

1 saat önce

NEW Suudi Arabistan'da en az 20 prensin daha Veliaht Prens Muhammed bin Selman'ın emriyle tutuklandığı öne sürüldü.

Suudi Arabistan'da en az 20 prensin daha tutuklandığı iddiası, System.String[]

NEW Suudi Arabistan'da en az 20 prensin daha Veliaht Prens Muhammed bin Selman'ın emriyle tutuklandığı öne sürüldü.

Middle East Eye haber portalı, Suudi Arabistan Kralı Selman bin Abdülaziz'in kardeşi Ahmed bin Abdulaziz'in (Prens Ahmed) tutuklanmasının ardından kraliyet ailesinden en az 20 kişinin daha veliaht prens Muhammed bin Salman'a "darbe girişiminde" bulunduğu iddiaları üzerine tutuklandığını iddia etti.

Tutuklanalar arasında Prens Ahmed'in oğlu Prens Nayef bin Ahmed bin Abdulaziz, eski veliaht prens Muhammed bin Nayef ve onun üvey kardeşi Nawaf'ın da olduğu belirtildi.

Haberde, Veliaht Prens Muhammed'in tutuklattırdığı diğer prensleri kendisine darbe girişiminde bulunmak için aralarında Amerikalıların da olduğu yabancı güçlerle görüşmekle suçladığı ileri sürüldü. Tutuklama emrinin altında Kral Selman'ın da imzasının olduğu öne sürüldü.

Eski Veliaht Prens Nayef'in ise çevresine kraliyet ödeneklerinin kesilmesinden yakındığı belirtilen haberde, tutuklamaların ardından Veliaht Prens Muhammed'in kraliyet ailesindeki diğer prenslerden Twitter'dan kendisine sadakatleri konusunda paylaşımda bulunmalarını istediği ve üç prensin sosyal medyada bu emri yerine getirdiği iddia edildi.

Suudi Arabistan, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 08.03.2020 02:16 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Prens Muhammed bin Selman, amcasını ve diğer veliaht prensi tutuklattı
Suudi Arabistan, koronavirüs salgını nedeniyle kapatılan Kabe'yi tavaf için yeniden açtı Koronavirüs Avrupa'da hızla yayılıyor! Yunanistan'da 21 vaka tespit edildi, İtalya'da 9 bölge karantinaya alındı AB, sığınmacıları kurtaran Danimarka Sahil Güvenlik Gemisi'ne "Yeniden denize bırakın" talimatı verdi

Son Dakika Haberleri
01:43 Sinan Akçıl ile birbirine giren Emrah böyle görüntülendi
23:28 Kanal D'de Zalim İstanbul'un ardından Afili Aşk da final kararı aldı
23:19 Bill Clinton'dan yıllar sonra Monica Lewinsky skandalı itirafı: Yaptığım şey berbattı
21:25 Sosyal medya fenomeni Meriç İzgi'nin maymununa Tarım ve Orman Bakanlığı görevlilerince el konuldu
19:44 Hercai'nin son bölümünde şaşırtan gelişmeler

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 8.03.2020 03:40:31. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Suudi Arabistan'da en az 20 prensin daha tutuklandığı iddiası - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]