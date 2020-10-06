Suudi Arabistan'da en düşük Covid-19 günlük vaka sayısı kaydedildi - Son Dakika

Suudi Arabistan'da son 24 saatte kaydedilen 379 yeni tip korona virüs (Covid-19) vakasıyla Nisan ayından bu yana en düşük vaka sayısı görülmüş oldu.

Suudi Arabistan Sağlık Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, ülkede son 24 saatte 379 korona virüs vakası doğrulandı. Tespit edilen vaka Nisan ayından bu yana kadar görülen en düşük vaka sayısı olarak kayıtlara geçti. Bakanlık, korona virüs kaynaklı günlük ölü sayısını ise 23 olarak açıkladı. Yeni açıklanan günlük vaka sayısı ile Suudi Arabistan'da toplam korona virüs vaka sayısı 336 bin766'y ulaşırken hayatını kaybedenlerin sayısı 4bin 898'e yükseldi. Bakanlık ayrıca son 24 saatte 570 kişinin iyileştiğini bildirerek toplam korona virüsten iyileşenlerin sayısının 322 bin 55 olduğunu söyledi.

Bakanlık, ülkede en çok vaka gören bölgeleri ise Medine, Hafouf, Yanbu, Mekke, Riyad, Dammam olduğunu açıkladı. - RİYAD