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Suudi Arabistan'da Enerji Bakanı Prens Bin Selman oldu

52 dakika önce

Suudi Arabistan'da, görevden alınan Enerji Bakanı Halid el-Falih'in yerine Prens Abdülaziz bin Selman Al Suud getirildi.

Suudi Arabistan'da Enerji Bakanı Prens Bin Selman oldu, System.String[]

Suudi Arabistan'da, görevden alınan Enerji Bakanı Halid el-Falih'in yerine Prens Abdülaziz bin Selman Al Suud getirildi.

Suudi Arabistan resmi haber ajansı SPA'da yayımlanan yeni kraliyet kararnamelerine göre, Enerji Bakanı Falih ile Sanayi ve Maden Kaynakları Bakan Yardımcısı Abdülaziz bin Abdullah Abdülkerim'in görevlerine son verildi.

Yeni kararnamelerle boşalan Enerji Bakanlığına Prens Abdülaziz bin Selman Al Suud atanırken, Sanayi ve Maden Kaynakları Bakan Yardımcılığı görevine ise Usame bin Abdülaziz ez-Zamil getirildi.

Kral Selman bin Abdülaziz Al Suud'un oğlu yeni Enerji Bakanı Prens Abdülaziz, 2017 yılından bu yana Enerji İşlerinden Sorumlu Devlet Bakanlığı görevini yürütüyordu.

Kraliyet kararnameleri kapsamında ayrıca, Prens Sultan bin Ahmed Al Suud da Suudi Arabistan'ın Bahreyn Büyükelçisi olarak atandı.

Enerji Bakanlığı görevinden alınan Halid Falih, geçen hafta da ülkenin milli petrol şirketi Saudi Aramco'nun yönetim kurulu başkanlığından da alınarak, yerine Suudi Arabistan Ulusal Yatırım Fonu Başkanı Yasir Osman el-Rumeyyan atanmıştı.

Falih, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, yerine atanan Ulusal Yatırım Fonu Başkanı Rumeyyan'ı tebrik etmiş ve Saudi Aramco şirketinin hisselerini borsaya açma süreci için önemli bir adım olduğuna dikkati çekmişti.

Suudi Arabistan, Halid el Falih, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 08.09.2019 02:08 Kaynak: AA
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