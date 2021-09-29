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Suudi Arabistan'da feci kaza! Tır kırmızı ışıkta bekleyen araçları biçti, 4 kişi öldü 5 kişi yaralandı - Son Dakika

Suudi Arabistan'da feci kaza! Tır kırmızı ışıkta bekleyen araçları biçti, 4 kişi öldü 5 kişi yaralandı

29.09.2021 09:57

Suudi Arabistan'ın Medine kentinde yaşanan olayda bir tır, kırmızı ışıkta bekleyen araçları biçti. Kazada 4 kişi yaşamını yitirdi, 5 kişi de yaralandı. Kaza anı çevrede bulunan güvenlik kameraları tarafından anbean kaydedildi.

Suudi Arabistan'ın Medine kentinde Ali bin Ebi Talib Yolu üzerinde aşırı hız yapan tır, kırmızı ışıkta bekleyen araçları biçti. Kazada 4 kişi hayatını kaybetti, 5 kişi de yaralandı.

Suudi Arabistan'da korkunç kaza! Tır kırmızı ışıkta bekleyen araçları biçti, 4 kişi öldü 5 kişi yaralandı

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Olay yerine çok sayıda ambulans sevk edilirken, yaralılar çevredeki hastanelere kaldırıldı. Polis, kazayla ilgili soruşturma başlatıldığını duyurdu.

Suudi Arabistan'da korkunç kaza! Tır kırmızı ışıkta bekleyen araçları biçti, 4 kişi öldü 5 kişi yaralandı

KAZA ANI ANBEAN KAMERADA

Kaza anı ise çevrede bulunan güvenlik kameraları tarafından anbean kaydedildi.

Suudi Arabistan'da feci kaza! Tır kırmızı ışıkta bekleyen araçları biçti, 4 kişi öldü 5 kişi yaralandı

Suudi Arabistan, Medine, Kaza, 3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Suudi Arabistan'da feci kaza! Tır kırmızı ışıkta bekleyen araçları biçti, 4 kişi öldü 5 kişi yaralandı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Suudi Arabistan'da feci kaza! Tır kırmızı ışıkta bekleyen araçları biçti, 4 kişi öldü 5 kişi yaralandı - Son Dakika
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