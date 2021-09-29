Suudi Arabistan'ın Medine kentinde Ali bin Ebi Talib Yolu üzerinde aşırı hız yapan tır, kırmızı ışıkta bekleyen araçları biçti. Kazada 4 kişi hayatını kaybetti, 5 kişi de yaralandı.
Olay yerine çok sayıda ambulans sevk edilirken, yaralılar çevredeki hastanelere kaldırıldı. Polis, kazayla ilgili soruşturma başlatıldığını duyurdu.
Kaza anı ise çevrede bulunan güvenlik kameraları tarafından anbean kaydedildi.
Kaynak: İHA
Son Dakika › 3. Sayfa › Suudi Arabistan'da feci kaza! Tır kırmızı ışıkta bekleyen araçları biçti, 4 kişi öldü 5 kişi yaralandı - Son Dakika