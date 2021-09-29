Suudi Arabistan'da feci kaza! Tır kırmızı ışıkta bekleyen araçları biçti, 4 kişi öldü 5 kişi yaralandı - Son Dakika

Suudi Arabistan'ın Medine kentinde Ali bin Ebi Talib Yolu üzerinde aşırı hız yapan tır, kırmızı ışıkta bekleyen araçları biçti. Kazada 4 kişi hayatını kaybetti, 5 kişi de yaralandı.

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Olay yerine çok sayıda ambulans sevk edilirken, yaralılar çevredeki hastanelere kaldırıldı. Polis, kazayla ilgili soruşturma başlatıldığını duyurdu.

KAZA ANI ANBEAN KAMERADA

Kaza anı ise çevrede bulunan güvenlik kameraları tarafından anbean kaydedildi.