"Suudi Arabistan'da Filistinli ve Ürdünlü tutuklulara işkence ediliyor" iddiası

Filistin İnsan Hakları Kuruluşu "Şahid", Suudi Arabistan'da aylardır gözaltında işkence gördükleri iddia edilen onlarca Filistinli ve Ürdünlünün serbest bırakılması çağrısında bulundu.

Lübnan merkezli insan hakları kuruluşu "Şahid" tarafından yayımlanan raporda, uzun yıllardır Suudi Arabistan'da ikamet eden 48 Filistinli ve Ürdünlünün, Abdülaziz el-Huvayrini başkanlığındaki Devlet Güvenlik Kurumunca şubat ayında başlatılan operasyonlar kapsamında gözaltına alındığı belirtildi.

Raporda, gözaltındaki Filistinli ve Ürdünlülerin çoğunun çeşitli fiziksel ve psikolojik işkencelere maruz kaldığı öne sürüldü.

Gözaltı operasyonlarının, İsrail ablukasındaki Gazze Şeridi'nin yanı sıra işgal altındaki Kudüs ve Batı Şeria'da yaşayan Filistinli esir ve şehit ailelerine yapılan insani yardımlar üzerine başladığına işaret edilen raporda, bilgi yetersizliği ve ailelerin Suudi Arabistan makamlarından korkup konuşmamaları nedeniyle bugüne kadar duyurulamadığı ifade edildi.

Gözaltında tutulan 48 kişinin kimlik bilgileri ile çalıştıkları işlere dair detayların yer aldığı raporda, Suudi Arabistan makamlarına, haklarında net bir suçlama olmadan gözaltına alınanların tümünün acilen salıverilmesi çağrısında bulunuldu.

Raporda ayrıca, uluslararası insan hakları kuruluşları da çeşitli fiziksel ve psikolojik işkencelere maruz kalan tutukluların serbest bırakılması amacıyla Suudi Arabistan yönetimine baskı yapmaya davet edildi.

Suudi Arabistan, Hamas yöneticisini 5 aydır gözaltında tutuyor

Hamas'tan daha önce yapılan yazılı açıklamada, Suudi Arabistan güvenlik güçlerinin, uzun yıllardır Cidde'de yaşayan Hamas yöneticisi Muhammed Salih el-Hadari'yi 4 Nisan'da gözaltına aldığı belirtilmişti.

Hadari'nin 2 yıl Suudi Arabistan ile ilişkilerden sorumlu yetkili olduğu ve hareket içinde de üst düzey görevler üstlendiği aktarılan açıklamada, daha önce kulak burun boğaz alanında danışman doktor olarak çalışan 81 yaşındaki Hadari'nin, sağlık sorunları da yaşadığı kaydedilmişti.

Hadari'nin büyük oğlu Hani'nin de "herhangi bir gerekçe gösterilmeksizin" gözaltına alındığı bilgisi verilen açıklamada, Hadari ile oğluna yönelik bu tavrın, Suudi Arabistan'da yaşayan birçok Filistinliye uygulanan kampanyanın bir parçası olduğuna dikkat çekilmişti.