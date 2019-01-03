Son Dakika Haberleri: Suudi Arabistan'da Görülen Kaşıkçı Cinayeti Davasının İlk Duruşmasında 11 Sanığın Beşi Hakkında...

Suudi Arabistan'da Görülen Kaşıkçı Cinayeti Davasının İlk Duruşmasında 11 Sanığın Beşi Hakkında...

27 dakika önce

Suudi Arabistan'da görülen Kaşıkçı cinayeti davasının ilk duruşmasında 11 sanığın beşi hakkında idam talep edildi.

Suudi Arabistan'da Görülen Kaşıkçı Cinayeti Davasının İlk Duruşmasında 11 Sanığın Beşi Hakkında..., System.String[]
Suudi Arabistan'da görülen Kaşıkçı cinayeti davasının ilk duruşmasında 11 sanığın beşi hakkında idam talep edildi

»  »      Haber Yayın Tarihi : 03.01.2019 01:06 Kaynak: AA

Suudi Arabistan, Güncel
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