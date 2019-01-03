Suudi Arabistan'da Görülen Kaşıkçı Cinayeti Davasının İlk Duruşmasında 11 Sanığın Beşi Hakkında...
27 dakika önce
Suudi Arabistan'da görülen Kaşıkçı cinayeti davasının ilk duruşmasında 11 sanığın beşi hakkında idam talep edildi.
Suudi Arabistan'da görülen Kaşıkçı cinayeti davasının ilk duruşmasında 11 sanığın beşi hakkında idam talep edildi
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Haber Yayın Tarihi : 03.01.2019 01:06 Kaynak: AA
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