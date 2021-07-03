Suudi Arabistan'da hac hazırlıkları devam ediyor - Son Dakika

Mekke Belediye Sözcüsü Raad el-Sharif, Temmuz ayı ortasında başlayacak hac sezonu için yapılan hazırlıklar kapsamında Mekke ve kutsal mekanlarda 58 tünel ve 59 köprü hazırlandığını açıkladı.

Suudi Arabistan'da hac ibadetinin başlamasına sayılı günler kala hac sezonu için hazırlıklar devam ediyor. Bu sene sıkı korona virüs tedbirleri altında gerçekleştirilecek hac ibadeti sırasında temasları en aza indirmek için zemzem şişelerinin dağıtımında ve kutsal alanları temizleme işlemlerinde robotlar ve yapay zeka kullanılacağı daha önce açıklanmıştı. Mekke Belediye Sözcüsü Raad el-Sharif de bugün yaptığı açıklamada, Temmuz ayı ortasında başlayacak hac sezonu için yapılan hazırlıklar kapsamında Mekke ve kutsal mekanlarda 58 tünel ve 59 köprü hazırlandığını duyurdu. Tünel ve köprülerin yanı sıra havalandırma, yangın söndürme sistemleri, yedek jeneratörler, nem ve gaz sensörleri ile görüntü cihazları ile ilgili çalışmaların da tamamlanmaya çok yakın olduğunu söyledi.

Mekke Belediye Sözcüsü el-Sharif, hacılara en iyi hizmeti sunmak için gerekli tüm koşulları sağlama amacıyla söz konusu unsurların işleyişi ve bakımının belediye tarafından sıkıca denetlediğini belirtti. - RİYAD