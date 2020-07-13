Suudi Arabistan'da Hac izni olmadan kutsal alanlara girenlere para cezası - Son Dakika

Suudi Arabistan'da Hac izni olmadan kutsal alanlara girenlere para cezası

Suudi Arabistan'da Hac döneminde izni olmadan kutsal alanlara girenlere 10 bin Suudi Riyali (2 bin 666 dolar) para cezası uygulanacağını duyurdu.

Suudi Arabistan'da Hac döneminde izni olmadan kutsal alanlara girenlere 10 bin Suudi Riyali (2 bin 666 dolar) para cezası uygulanacağını duyurdu.

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Suudi Arabistan İçişleri Bakanlığı önümüzdeki Hac döneminde Mekke'de kutsal alanlara girerek kuralları ihlal edenlere 10 bin Suudi Riyali (2 bin 666 dolar) para cezası uygulayacağını doğruladı. İçişleri Bakanlığı aynı suçun tekrarlanması halinde para cezasının iki katına çıkarılacağını duyurdu. Kararın korona virüsün yayılmasını engellemek için alındığı bildirildi.

Öte yandan, Suudi Arabistan korona virüs nedeniyle Hac yapmak isteyenlerin sayısını azaltma kararı aldı. Geçtiğimiz yıl yaklaşık 2.5 milyon kişi Hac yaparken alınan kararlara göre, sadece 10 bin yerli hacıya izin verilecek. İzin verilenlerin yüzde 70'ini Suudi Arabistan'da yaşayan yabancılar, 30'u ise Suudi Arabistan vatandaşlarının oluşturacağı aktarıldı.

Suudi Arabistan'da bugüne kadar 232 bin 259 korona virüs vak'ası tespit edilirken 2 bin 223 kişi de hayatını kaybetti. - RİYAD

Suudi Arabistan, Mekke, Hac, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 13.07.2020 10:49 Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Suudi Arabistan'da Hac izni olmadan kutsal alanlara girenlere para cezası - Son Dakika
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