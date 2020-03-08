Suudi Arabistan'da Hamas yöneticisi Hadari ile oğlunun yargılanmasına başlandı - Son Dakika
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Suudi Arabistan'da Hamas yöneticisi Hadari ile oğlunun yargılanmasına başlandı

44 dakika önce

Suudi Arabistan'da tutuklu bulunan Hamas yöneticisi Muhammed Salih el-Hadari ve oğlu Hani'nin yargılanmasına başlandı.

Suudi Arabistan'da Hamas yöneticisi Hadari ile oğlunun yargılanmasına başlandı, System.String[]

Suudi Arabistan'da tutuklu bulunan Hamas yöneticisi Muhammed Salih el-Hadari ve oğlu Hani'nin yargılanmasına başlandı.

Gazze'de ikamet eden Abdulmacid el-Hadari, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Hamas yöneticilerinden olan kardeşi Muhammed ve yeğeni Hani'nin bugün başkent Riyad'da Ceza Mahkemesi'ne çıkarıldığını söyledi.

Hadari, nisan 2019'dan bu yana tutuklu bulunan Muhammed ve Hani'nin terör örgütüne mensup olma ve para toplamakla suçlandığını ifade etti.

Davada yargılanan Filistinli ve Ürdünlülerin sayısının 68 olduğunu belirten Hadari, davanın ikinci duruşmasının ise mayısta yapılmasının planlandığını aktardı.

Suudi Arabistan'da tutukluların haklarını savunan "Düşünce Mahkumları" adlı Twitter hesabından dün yapılan açıklamada, Suudi Arabistan'daki bazı Filistinli ve Ürdünlü tutukluların Ceza Mahkemesinde yargılanmasına başlanacağı duyurulmuştu.

Suudi Arabistan, Hamas yöneticisini aylardır gözaltında tutuyor


Hamas'tan daha önce yapılan yazılı açıklamada, Suudi Arabistan güvenlik güçlerinin, uzun yıllardır Cidde'de yaşayan Hamas yöneticisi Muhammed Salih el-Hadari'yi 4 Nisan 2019'da gözaltına aldığı belirtilmişti.


Hadari'nin 2 yıl Suudi Arabistan ile ilişkilerden sorumlu yetkili olduğu ve hareket içinde de üst düzey görevler üstlendiği aktarılan açıklamada, daha önce kulak burun boğaz alanında danışman doktor olarak çalışan 81 yaşındaki Hadari'nin, sağlık sorunları yaşadığı kaydedilmişti.


Hamaslı Hadari'nin büyük oğlu Hani'nin de "herhangi bir gerekçe gösterilmeksizin" gözaltına alındığı bilgisi verilen açıklamada, Hadari ile oğluna yönelik bu tavrın, Suudi Arabistan'da yaşayan birçok Filistinliye uygulanan kampanyanın bir parçası olduğuna dikkat çekilmişti.

Suudi Arabistan, Hamas, Hani, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 08.03.2020 11:18 Kaynak: AA
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