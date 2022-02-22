Üye Girişi
Suudi Arabistan'da, havaalanına İHA saldırısı: 16 yaralı - Son Dakika

Suudi Arabistan'da, havaalanına İHA saldırısı: 16 yaralı

22.02.2022 12:21
Suudi Arabistan'da, havaalanına İHA saldırısı: 16 yaralı

Suudi Arabistan'ın Kral Abdullah Havaalanı'na Husiler tarafından insansız hava aracıyla (İHA) saldırı gerçekleştirildiği ve 16 kişinin yaralandığı bildirildi.

Suudi Arabistan'ın Kral Abdullah Havaalanı'na Husiler tarafından insansız hava aracıyla (İHA) saldırı gerçekleştirildiği ve 16 kişinin yaralandığı bildirildi.

Suudi Arabistan'ın Cazan bölgesinde bulunan Kral Abdullah Havaalanı'na, dün akşam saatlerinde İHA saldırısı gerçekleştirildi. Suudi yetkililer, İHA'nın İran destekli Husiler tarafından Yemen'in başkenti Sana Havalimanı'ndan fırlatıldığını bildirilirken, saldırıda yabancı uyruklu 16 kişinin yaralandığı ve 3'ünün durumunun ağır olduğunu belirtildi. Saldırıda sivillerin hedef alındığını söyleyen yetkililer, yaralılara müdahale edilmesinin ardından havaalanında uçuşların normale döndüğünü açıkladı.

Geçtiğimiz haftalarda da Suudi Arabistan'ın Abha kentinde, Husiler tarafından, dron saldırısı gerçekleştirilmiş ve 12 kişi yaralanmıştı.

Suudi Arabistan'da, son 7 yılda Husiler 850'den fazla insansız hava aracı ve 400 balistik füzeyle gerçekleştirdikleri saldırılarda, 59 sivil hayatını kaybettiği bildirilmişti. - SANA

YORUMLAR
500
Suudi Arabistan'da, havaalanına İHA saldırısı: 16 yaralı Suudi Arabistan'da, havaalanına İHA saldırısı: 16 yaralı Arap koalisyon güçleri, Beyda ilinde Husilerin askeri mevzilerini bombaladı Arap koalisyon güçleri, Beyda ilinde Husilerin askeri mevzilerini bombaladı Suudi Arabistan'ın Kral Abdullah Havaalanı'na gönderilen İHA nedeniyle 16 kişi yaralandı Suudi Arabistan'ın Kral Abdullah Havaalanı'na gönderilen İHA nedeniyle 16 kişi yaralandı

İhlas Haber Ajansı, Suudi Arabistan, Saldırı, Yemen, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Suudi Arabistan'da, havaalanına İHA saldırısı: 16 yaralı - Son Dakika


Son Dakika Haberleri
12:13 İYİ Parti ilçe başkanı alacak verecek davasında bıçaklanarak öldürüldü! Katili Uşak'ta yakalandı
12:10 Savaşa bir kala, Rus askerleri Donetsk ve Luhansk'ta! Ukraynalı milletvekili: Tanrım lütfen bu savaşa izin verme!
12:07 Bir kadın cinayeti daha! Boşanma aşamasındaki eşini çalıştığı okulda öldürdü
12:04 Onun hayatını apartman boşluğunda söylediği şarkılar değiştirdi!
11:55 Devlet Bahçeli İmamoğlu için: Bizim bilmediğimiz bir görevi varsa söyleyin
11:46 Tarkan'ın "Geççek" şarkısına Devlet Bahçeli'den şaşırtan yorum: Elbet geçecek, sorunlar bitecek, salgın geçecek, dertler bitecektir
11:44 Rusya-Ukrayna kriziyle kripto parada 100 milyar dolar buhar oldu
11:33 Alpaslan Öztürk'ün paylaştığı fotoğraf herkesi çıldırttı! Sosyal medya yıkıldı
11:32 Kadın cinayetleri için "idam" isteyen Bahçeli'den enteresan hareket: 6'yı ters çevirince 9'u görürüz! O 9 ışıktır!
11:29 Dünya basını Ukrayna'nın kararı için: Putin kan dökülecek dedi ve savaşın yolunu açtı
Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 22.02.2022 12:27:54. #1.11#
SON DAKİKA: Suudi Arabistan'da, havaalanına İHA saldırısı: 16 yaralı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement