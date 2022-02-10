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Suudi Arabistan'da havalimanına dron saldırısı: 4 yaralı - Son Dakika

Suudi Arabistan'da havalimanına dron saldırısı: 4 yaralı

10.02.2022 13:27
Suudi Arabistan'da havalimanına dron saldırısı: 4 yaralı

Suudi Arabistan'daki Abha Havalimanını hedef alan dron saldırısında 4 kişi yaralandı.

Suudi Arabistan'daki Abha Havalimanını hedef alan dron saldırısında 4 kişi yaralandı.

Suudi Arabistan'da bulunan Abha Havalimanına dron (insansız hava aracı) saldırısı gerçekleşti. Arap koalisyonu sözcüsü Albay Turki Al-Maliki havalimanını hedef alan dron saldırısının, Suudi hava savunma sistemleri tarafından engellediğini söyledi. Yolculardan ve çalışanlardan oluşan 4 kişinin hafif şekilde yaralandığını belirten Al-Maliki, "Sivil havalimanlarını ve yolcuları hedef alan bu tehdide yanıt olarak güçlü önlemler alacağız" dedi.

Dron'un havalimanı yakınlarına düştüğü açıklandı. - RİYAD

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İnsansız Hava Aracı, Suudi Arabistan, Albay, Arap, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Suudi Arabistan'da havalimanına dron saldırısı: 4 yaralı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Suudi Arabistan'da havalimanına dron saldırısı: 4 yaralı - Son Dakika
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