Son Dakika Haberleri: - Suudi Arabistan'da Hostesleri Taşıyan Minibüs Kaza Yaptı: 1 Ölü, 11 Yaralı
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- Suudi Arabistan'da Hostesleri Taşıyan Minibüs Kaza Yaptı: 1 Ölü, 11 Yaralı

1 saat önce

- Suudi Arabistan'da hostesleri taşıyan minibüs kaza yaptı: 1 ölü, 11 yaralıRİYAD - Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'da hostesleri taşıyan minibüs kaza yaptı.

- Suudi Arabistan'da hostesleri taşıyan minibüs kaza yaptı: 1 ölü, 11 yaralı

RİYAD - Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'da hostesleri taşıyan minibüs kaza yaptı. Kazada 1 kişi hayatını kaybetti, 11 kişi de yaralandı.

Suudi Arabistan'nın başkenti Riyad'da, Suudi Arabistan Havayolları'nda görevli hostesleri taşıyan minibüs kaza yaptı. Suudi Arabistan Havayolları'ndan yapılan açıklamada, hostesleri taşıyan minibüsün Riyad'daki King Khaled Havalimanı'na giderken kaza yaptığı ve kazada 1 kişinin hayatını kaybettiği, 11 kişinin yaralandığı belirtildi. Yerel basın, hastaneye kaldırılan yaralılardan bazılarının durumunun ağır olduğunu aktardı.

Suudi Arabistan, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 22.08.2019 02:51 Kaynak: İHA
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