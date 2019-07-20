Son Dakika Haberleri: Suudi Arabistan'da Husilere ait İHA düşürüldü
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Suudi Arabistan'da Husilere ait İHA düşürüldü

4 dakika önce

Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçleri, Yemen'deki Husiler tarafından Suudi Arabistan'ın güneyine gönderilen bir insansız hava aracının (İHA) etkisiz hale getirildiğini açıkladı.

Suudi Arabistan'da Husilere ait İHA düşürüldü, System.String[]
Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçleri, Yemen'deki Husiler tarafından Suudi Arabistan'ın güneyine gönderilen bir insansız hava aracının (İHA) etkisiz hale getirildiğini açıkladı.

Arap Koalisyonu Sözcüsü Albay Turki el-Maliki, yaptığı yazılı açıklamada, Husilerin Yemen'in Amran kentinden Suudi Arabistan'ın Abha şehrine gönderdiği İHA'nın hava savunma sistemleri tarafından vurularak düşürüldüğünü belirtti.
Husilerin Askeri Sözcüsü Yahya Serii, bugün Facebook hesabından yaptığı açıklamada, Suudi Arabistan'ın Hamis Muşayt kentindeki Kral Halid Hava Üssü'nde bulunan radar sistemi ve askeri noktalara Kasıf-2 tipi İHA'larla saldırı düzenlediklerini belirtmişti.
Serii, son 12 saatte "Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyonun Yemen halkını 25 hava saldırısıyla hedef aldığını" ileri sürmüştü.
Husiler, Yemen'de Eylül 2014'ten bu yana başkent Sana ve bazı bölgelerin denetimini elinde bulunduruyor. Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçleri ise Mart 2015'ten bu yana Husilere karşı Yemen hükümetine destek veriyor.
Suudi Arabistan, Yemen, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 20.07.2019 02:12 Kaynak: AA
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