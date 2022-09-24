Suudi Arabistan: İkamet, çalışma ve sınır güvenliği ihlali yapan yaklaşık 16 bin kişi yakalandı - Son Dakika
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Suudi Arabistan: İkamet, çalışma ve sınır güvenliği ihlali yapan yaklaşık 16 bin kişi yakalandı

24.09.2022 15:20
Suudi Arabistan: İkamet, çalışma ve sınır güvenliği ihlali yapan yaklaşık 16 bin kişi yakalandı

Suudi Arabistan'da ikamet ve çalışma yasaları ile sınır güvenliğini ihlal eden 15 bin 945 yabancının yakalandığı bildirildi.

Suudi Arabistan'da ikamet ve çalışma yasaları ile sınır güvenliğini ihlal eden 15 bin 945 yabancının yakalandığı bildirildi.

İçişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, 15-21 Eylül tarihleri arasında ülke genelinde düzenlenen saha operasyonlarına dair bilgi verildi.

Operasyonlar kapsamında oturum izni, sınır güvenliği veya çalışma yasalarını ihlal eden 15 bin 945 kişinin yakalandığı belirtildi.

Açıklamada, oturum iznini ihlal eden 9 bin 213 kişi, sınır güvenliğini ihlal eden 4 bin 266 kişi ve çalışma sistemine aykırı davranan 2 bin 466 kişinin yakalandığına işaret edildi.

Açıklamada ayrıca, uygulamaları ihlal ettiği için halihazırda hakkında işlem yapılan yabancı sayısının toplam 47 bin 181 kişi olduğu, bunlardan 9 bin 983 kişinin sınır dışı edildiği aktarıldı.

Suudi Arabistan İçişleri Bakanlığı açıklamasında, sınır güvenliğini ihlal edenlere kolaylık sağlayan veya ulaşım ile konaklamalarına yardım edenlerin kendilerini 15 yıla kadar uzanabilecek hapis cezalarına maruz bıraktığı uyarısında bulunuldu.

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Kaynak: AA

Togo Cumhuriyeti, Suudi Arabistan, Eylül, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Suudi Arabistan: İkamet, çalışma ve sınır güvenliği ihlali yapan yaklaşık 16 bin kişi yakalandı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Suudi Arabistan: İkamet, çalışma ve sınır güvenliği ihlali yapan yaklaşık 16 bin kişi yakalandı - Son Dakika
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