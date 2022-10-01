Suudi Arabistan'da ikamet ve sınır güvenliğini ihlal eden 12 bin 436 kişi yakalandı - Son Dakika
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Suudi Arabistan'da ikamet ve sınır güvenliğini ihlal eden 12 bin 436 kişi yakalandı

01.10.2022 18:50
Suudi Arabistan'da ikamet ve sınır güvenliğini ihlal eden 12 bin 436 kişi yakalandı

Suudi Arabistan'da ikamet ve çalışma yasaları ile sınır güvenliğini ihlal eden 12 bin 436 yabancının yakalandığı bildirildi.

Suudi Arabistan'da ikamet ve çalışma yasaları ile sınır güvenliğini ihlal eden 12 bin 436 yabancının yakalandığı bildirildi.

Suudi Arabistan resmi ajansı SPA'da yer alan habere göre, İçişleri Bakanlığı 22-28 Eylül tarihleri arasında ülke genelinde düzenlenen saha operasyonları hakkında bilgi verdi.

Açıklamada, oturum iznini ihlal eden 6 bin 911 kişi, sınır güvenliğini ihlal eden 3 bin 249 kişi ve çalışma sistemine aykırı davranan 2 bin 276 kişi olmak üzere toplam 12 bin 436 kişinin yakalandığı aktarıldı.

Suudi Arabistan'a yasa dışı yollarla girmeye çalışırken yakalanan 198 kişinin de yüzde 55'inin Etiyopyalı, yüzde 35'inin Yemenli, geri kalanların çeşitli ülkelerden olduğu kaydedilen açıklamada, 44 kişinin de ülkeden yasa dışı yollarla çıkmaya çalışırken yakalandığı bilgisi verildi.

Açıklamada ayrıca, uygulamaları ihlal ettiği için halihazırda hakkında işlem yapılan yabancı sayısının toplam 47 bin 388 kişi olduğu, bunlardan 8 bin 28 kişinin sınır dışı edildiği aktarıldı.

Suudi Arabistan İçişleri Bakanlığı açıklamasında, sınır güvenliğini ihlal edenlere kolaylık sağlayan veya ulaşım ile konaklamalarına yardım edenlerin 15 yıla varan hapis cezalarına çarptırılacağı uyarısında bulunuldu.

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Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Suudi Arabistan'da ikamet ve sınır güvenliğini ihlal eden 12 bin 436 kişi yakalandı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Suudi Arabistan'da ikamet ve sınır güvenliğini ihlal eden 12 bin 436 kişi yakalandı - Son Dakika
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