Suudi Arabistan'da ilk kadın Amerikan güreşi müsabakası düzenlendi
6 saat önce
Dünya Güreş Eğlence (WWE) Organizasyonu tarafından gösteri amaçlı olarak düzenlenen dövüşte iki WWE yıldızı Lacey Evans ve Natalya ringe çıktı
Suudi Arabistan'da ilk kadın Amerikan güreşi maçı düzenlendi.
Dünya Güreş Eğlence (WWE) Organizasyonu tarafından gösteri amaçlı olarak düzenlenen dövüşte iki WWE yıldızı Lacey Evans ve Natalya ringe çıktı.
Haber Yayın Tarihi: 01.11.2019 06:38
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