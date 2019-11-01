Son Dakika Haberleri: Suudi Arabistan'da ilk kadın Amerikan güreşi müsabakası düzenlendi
Son Dakika Dünya Suudi Arabistan'da ilk kadın Amerikan güreşi müsabakası düzenlendi

Suudi Arabistan'da ilk kadın Amerikan güreşi müsabakası düzenlendi

6 saat önce

Dünya Güreş Eğlence (WWE) Organizasyonu tarafından gösteri amaçlı olarak düzenlenen dövüşte iki WWE yıldızı Lacey Evans ve Natalya ringe çıktı

Suudi Arabistan'da ilk kadın Amerikan güreşi müsabakası düzenlendi, System.String[]

Suudi Arabistan'da ilk kadın Amerikan güreşi maçı düzenlendi.


Dünya Güreş Eğlence (WWE) Organizasyonu tarafından gösteri amaçlı olarak düzenlenen dövüşte iki WWE yıldızı Lacey Evans ve Natalya ringe çıktı.

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Dünya

Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi: 01.11.2019 06:38 
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