Son Dakika Haberleri: Suudi Arabistan'da ilk kadın futbol ligi başladı
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Suudi Arabistan'da ilk kadın futbol ligi başladı

1 saat önce

Suudi Arabistan'ın ilk kadın futbol ligi, Cidde kentinde başladı.

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Suudi Arabistan'ın ilk kadın futbol ligi, Cidde kentinde başladı.

Ukaz gazetesinin haberine göre, Suudi Arabistan Kitlesel Spor , Son Dakika Spor Haberleri, Spor Son Dakika'>Spor Federasyonu çatısı altında düzenlenen lige, Cidde'den 6 kadın futbol kulübü katılıyor.

6 Aralık'a kadar devam edeceği belirtilen lig kapsamında karşılaşmaların, Cidde'nin El-Mercan semtindeki stadyumda oynanacağı kaydedildi.

Suudi Arabistan, Futbol, Spor

Haber Yayın Tarihi: 05.10.2019 12:42 Kaynak: AA
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