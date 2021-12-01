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Suudi Arabistan'da ilk kez Omicron varyantı tespit edildi - Son Dakika

Suudi Arabistan'da ilk kez Omicron varyantı tespit edildi

01.12.2021 12:31
Suudi Arabistan'da ilk kez Omicron varyantı tespit edildi

Suudi Arabistan'da ilk kez bir kişide yeni tip koronavirüsün (Kovid-19) Omicron varyantının tespit edildiği bildirildi.

Suudi Arabistan'da ilk kez bir kişide yeni tip koronavirüsün (Kovid-19) Omicron varyantının tespit edildiği bildirildi.

Suudi Arabistan Sağlık Bakanlığının konuya ilişkin açıklaması, ülkenin resmi haber ajansı SPA'da yayımlandı.

Açıklamada, Kuzey Afrika'dan gelen bir yolcuda Kovid-19'un Omicron varyantının tespit edildiği belirtildi.

Söz konusu yolcunun hangi ülkeden geldiğine ilişkin ise bilgi paylaşılmadı.

Suudi Arabistan İçişleri Bakanlığı, Güney Afrika Cumhuriyeti ile Botsvana'da rastlanan yeni varyant nedeniyle 26 Kasım'da 7 Afrika ülkesine gidiş-gelişleri askıya almıştı.

Suudi Arabistan, Kuzey Afrika, Omicron, Afrika, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Suudi Arabistan'da ilk kez Omicron varyantı tespit edildi - Son Dakika


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