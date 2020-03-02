Suudi Arabistan'da ilk korona virüsü vakası onaylandı - Son Dakika
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Suudi Arabistan'da ilk korona virüsü vakası onaylandı

6 saat önce

Suudi Arabistan Sağlık Bakanlığı, ülkede ilk korona virüsü vakasını onayladı.

Suudi Arabistan'da ilk korona virüsü vakası onaylandı, System.String[]

Suudi Arabistan Sağlık Bakanlığı, ülkede ilk korona virüsü vakasını onayladı.


Çin'den dünya ülkelerine yayılan korona virüsü Orta Doğu'da artış göstermeye devam ederken, Suudi Arabistan'da ilk korona virüsü vakası onaylandı. Suudi Arabistan Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, İran'dan Bahreyn aktarmalı olarak ülkeye dönen bir adamda korona virüsü tespit edildiği duyuruldu. Virüs tespit edilmesi üzerine hastanın karantina altına alındığı ve gerekli tedavinin uygulanmaya başlandığı belirtildi.


Bakanlık açıklamasında ayrıca, virüs tespit edilen hastanın temasa geçtiği kişilerin enfekte olma ihtimaline karşı test edildiği ve testlerin Ulusal Hastalık Önleme ve Kontrol Merkezi'ne gönderildiği duyuruldu. - RİYAD

Çin Halk Cumhuriyeti, Suudi Arabistan, Orta Doğu, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 02.03.2020 11:05 Kaynak: İHA
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