Suudi Arabistan'da inşaat halindeki kulede yangın - Son Dakika
Son Dakika Güncel Suudi Arabistan'da inşaat halindeki kulede yangın - Son Dakika

Suudi Arabistan'da inşaat halindeki kulede yangın

7 saat önce

Suudi Arabistan'ın Cidde kentinde inşaat halindeki bir kulede yangın çıktı.

Suudi Arabistan'ın Cidde kentinde inşaat halindeki bir kulede yangın çıktı.

Suudi Arabistan'ın Cidde şehrinde inşaat halindeki bir kulede yangın çıktı. Suudi Sivil Savunma Birimi tarafından yapılan açıklamada, yerel saatle sabah saatlerinde inşaat halindeki bir kulede büyük bir yangının çıktığı ve kulede çalışan işçilerin tahliye edildiği bildirildi. Yangınla ilgili şu ana kadar herhangi bir can kaybı olmadığı bilgisi verilirken yangının nedeni henüz belirlenemedi. Olay yerine sevk edilen çok sayıda itfaiye ekibi yangını söndürme çalışmalarına devam ediyor.

(İHA)

Suudi Arabistan'da inşaat halindeki kulede yangın

Suudi Arabistan, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 10.01.2020 11:05 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Başakşehir'de özel bir okulun alt katındaki dükkanda henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı.
Son dakika: İstanbul'da bir okulun alt katında bulunan dükkanda yangın paniği İran Sivil Havacılık Kurumu: Kara kutunun incelenmesi aylar sürebilir Suudi Arabistan, ABD üslerine yaptığı saldırı gerekçesiyle İran'ı mesaj yoluyla kınadı

Son Dakika Haberleri
18:18 Almanya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Breul: "Türkiye, Almanya'da 3 okul açmayı düşünüyor" - Son Dakika
18:17 İdlib'de 'ateşkes uygulaması' başlatılacak - Son Dakika
18:17 'Hesap' tartışmasında müşteriyi öldüren garson adliyede - Son Dakika
18:16 Samsun'da evlerden hırsızlık yaptığı iddia edilen kişi tutuklandı - Son Dakika
18:16 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü - Son Dakika
18:08 Son dakika: ABD'den İrak'ın "asker çekme" talebine yanıt geldi - Son Dakika
16:33 Diyanet İşleri Başkanı Erbaş'tan çocuk sayısı açıklaması: Mutlaka ikinin üzerinde, üç-dört gibi - Son Dakika

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 10.01.2020 18:21:59. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Suudi Arabistan'da inşaat halindeki kulede yangın - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]