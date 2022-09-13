Suudi Arabistan'da 2. Uluslararası Yapay Zeka Zirvesi başladı - Son Dakika
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Suudi Arabistan'da 2. Uluslararası Yapay Zeka Zirvesi başladı

13.09.2022 23:32
Suudi Arabistan'da 2. Uluslararası Yapay Zeka Zirvesi başladı

Suudi Arabistan'da "İnsanlığın İyiliği İçin Yapay Zeka" başlığıyla düzenlenen 2. Uluslararası Yapay Zeka Zirvesi'nin ilk oturumu yapıldı.

Suudi Arabistan'da "İnsanlığın İyiliği İçin Yapay Zeka" başlığıyla düzenlenen 2. Uluslararası Yapay Zeka Zirvesi'nin ilk oturumu yapıldı.

Suudi Arabistan resmi ajansı SPA'da yayımlanan haberde, zirvenin "Suudi Arabistan Veri ve Yapay Zeka Komisyonu" himayesinde başkent Riyad'daki Uluslararası Kral Abdulaziz Konferans Merkezi'nde düzenlendiği bildirildi.

Bugünkü ilk oturumda "Ekonomik ve Sosyal Hareketlilik" konusunun ele alındığı aktarıldı.

Kurum ve kuruluşların, hedeflerine ve vizyonlarına ulaşmaları için yapay zekadan yararlanmanın görüşüldüğü oturumda, alanında uzman kişilerle çalışılması ve veriye erişim konuları da konuşuldu.

Yapay zeka kullanımında güvenilir sonuçlara ulaşılması için sonuçların incelenmesi konusunun yanı sıra ihtiyaçlara göre yapay zekanın geliştirilmesi meselesi de değerlendirildi.

Farklı ülkelerden 100'ün üzerinde konuşmacının katılacağı açıklanan zirvenin, 15 Ekim'e kadar sürmesi planlanıyor.

Uluslararası Yapay Zeka Zirvesi'nin ilki yine Suudi Arabistan Veri ve Yapay Zeka Komisyonu tarafından Ekim 2020'de düzenlenmiş, farklı ülkelerden 200'ün üzerindeki uzmanın konuştuğu zirve, Kovid-19 salgını tedbirleri nedeniyle çevrim içi olarak yapılmıştı.

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Kaynak: AA

Suudi Arabistan, Riyad, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Suudi Arabistan'da 2. Uluslararası Yapay Zeka Zirvesi başladı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Suudi Arabistan'da 2. Uluslararası Yapay Zeka Zirvesi başladı - Son Dakika
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