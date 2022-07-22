Suudi Arabistan'da İsrailli gazetecinin Mekke'ye girişini kolaylaştıran kişi gözaltına alındı - Son Dakika
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Suudi Arabistan'da İsrailli gazetecinin Mekke'ye girişini kolaylaştıran kişi gözaltına alındı

22.07.2022 13:34
Suudi Arabistan'da İsrailli gazetecinin Mekke'ye girişini kolaylaştıran kişi gözaltına alındı

Suudi Arabistan polisi, İsrailli gazeteci Gil Tamari'nin Mekke'ye girişini kolaylaştıran bir kişinin gözaltına alınarak savcılığa sevk edildiğini duyurdu.

Suudi Arabistan polisi, İsrailli gazeteci Gil Tamari'nin Mekke'ye girişini kolaylaştıran bir kişinin gözaltına alınarak savcılığa sevk edildiğini duyurdu.

Suudi Arabistan resmi haber ajansı SPA, konuyla ilgili Mekke Polis Sözcüsüne dayandırdığı bir haber yayımladı.

Haberde, ABD-İsrail çifte vatandaşı Yahudi gazetecinin Mekke'ye girişini kolaylaştıran şüphelinin gözaltına alındığı belirtildi. Gayrimüslimlerin Mekke'ye girişini yasaklayan düzenlemeleri açıkça ihlal ettiği kaydedilen Suudi Arabistan vatandaşının savcılığa sevk edildiği aktarıldı.

Bu tür bir ihlalin "göz yumulamayacak bir suç olarak kabul edildiği ve faillere ilgili düzenlemelere göre cezalar uygulanacağı" ifade edildi.

İsrail'in Kanal 13 televizyonu pazar günü, muhabirlerinden Gil Tamari'nin bir Suud vatandaşıyla Mekke'ye girdiğine ilişkin haber yayımlamıştı.

İsrail televizyonu, sosyal medyadaki tepkilerin ardından Twitter hesabından özür dilemiş, Tamari'nin Mekke'yi ziyaretinin, "İslam dünyasının ve Suudi Arabistan Krallığı'nın duygularını zedeleme amacı taşımadığını" savunmuştu.

"Kanal 13 televizyonu olarak bu ziyaretten dolayı üzülen herkese özürlerimizi ve üzüntümüzü iletiyoruz." ifadesine yer verilen açıklamada, gazetecilik merakının yaptıkları işin özü olduğu, her yere ve olaya ilk kaynaktan ulaşma çabası içinde bulundukları ve gazetecinin ziyaretinin de bu kapsamda gerçekleştiği kaydedilmişti.

ABD vatandaşlığı bulunan Gil Tamari de kanalda yayımlanan haberinin başında, Suudi Arabistan makamlarının onayı olmadan Mekke'ye girdiğini itiraf etmişti.

"Bu şehir gayrimüslimlere kapalı ve kolayca oraya girmek mümkün değil. Mekke'yi ziyaret etme ihtimalimin sıfır olduğu benim için açıktı. Ancak risk almayı kabul eden doğru kişiyi bulmayı başardım." diyen Tamari, İsrailli bir gazeteci olduğunu hiçbir aşamada Suud vatandaşına söylemediğini, bu nedenle notlarını İngilizce aldığını ve onunla hep İngilizce konuştuğunu aktarmıştı.

Kanal 13 muhabiri Tamari'nin gayrimüslimlerin girişi yasak olan Mekke'ye girdiği görüntülerin yanı sıra Arafat'ta fotoğraf çektirdiğinin ortaya çıkması tepkilere neden olmuştu.

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Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Suudi Arabistan'da İsrailli gazetecinin Mekke'ye girişini kolaylaştıran kişi gözaltına alındı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Suudi Arabistan'da İsrailli gazetecinin Mekke'ye girişini kolaylaştıran kişi gözaltına alındı - Son Dakika
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