Suudi Arabistan'da kabine değişikliği

Suudi Arabistan'da dışişleri de dahil olmak üzere bazı bakanlıklara yeni atamalar yapıldı.

Suudi Arabistan'da dışişleri de dahil olmak üzere bazı bakanlıklara yeni atamalar yapıldı.

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