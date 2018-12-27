Suudi Arabistan'da kabine değişikliği
38 dakika önce
Suudi Arabistan'da dışişleri de dahil olmak üzere bazı bakanlıklara yeni atamalar yapıldı.
Suudi Arabistan'da dışişleri de dahil olmak üzere bazı bakanlıklara yeni atamalar yapıldı.
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Haber Yayın Tarihi : 27.12.2018 04:15
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