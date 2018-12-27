Son Dakika Haberleri: Suudi Arabistan'da kabine değişikliği

Suudi Arabistan'da kabine değişikliği

38 dakika önce

Suudi Arabistan'da dışişleri de dahil olmak üzere bazı bakanlıklara yeni atamalar yapıldı.

Suudi Arabistan'da kabine değişikliği, System.String[]
Suudi Arabistan'da dışişleri de dahil olmak üzere bazı bakanlıklara yeni atamalar yapıldı.
Kaynak: Dunya.com

»  »      Haber Yayın Tarihi : 27.12.2018 04:15 

Suudi Arabistan, Ekonomi
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