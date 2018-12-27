Son Dakika Haberleri: Suudi Arabistan'da Kabine Revizyonu

Suudi Arabistan'da Kabine Revizyonu

1 saat önce

Suudi Arabistan'da gerçekleştirilen kabine revizyonu kapsamında aralarında Dışişleri Bakanı Adil el-Cubeyr'in de bulunduğu bazı bakanlar değişti.

Suudi Arabistan'da Kabine Revizyonu, System.String[]
Suudi Arabistan'da gerçekleştirilen kabine revizyonu kapsamında aralarında Dışişleri Bakanı Adil el-Cubeyr'in de bulunduğu bazı bakanlar değişti.

Suudi Arabistan resmi haber ajansı SPA'nın haberine göre, yayınlanan Kraliyet kararnamesiyle kabinede revizyona gidildi.

Bu kapsamda Dışişleri Bakanı Adil el-Cubeyr'in yerine İbrahim el-Assaf, Enformasyon Bakanı Avvad bin Salih el-Avvad'ın yerine Turki eş-Şebane, Ulusal Muhafız Bakanı Halid bin Abdulaziz bin Ayyaf'ın yerine Abdullah bin Bender, Eğitim Bakanı Ahmed bin Muhammed el-İsa'nın yerine ise Hamed Al-Şeyh atandı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 27.12.2018 04:53 Kaynak: AA

Suudi Arabistan, Güncel
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