Son Dakika Haberleri: Suudi Arabistan'da kadın Amerikan güreşi organizasyonu
Son Dakika Güncel Suudi Arabistan'da kadın Amerikan güreşi organizasyonu

Suudi Arabistan'da kadın Amerikan güreşi organizasyonu

7 saat önce

Suudi Arabistan, ilk defa Dünya Güreş Eğlencesi (WWE) tarafından organize edilen kadın Amerikan güreşi müsabakasına ev sahipliği yaptı.

Suudi Arabistan'da kadın Amerikan güreşi organizasyonu, System.String[]

Suudi Arabistan, ilk defa Dünya Güreş Eğlencesi (WWE) tarafından organize edilen kadın Amerikan güreşi müsabakasına ev sahipliği yaptı.

WWE resmi Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'da düzenlenen kadın Amerikan güreşi müsabakasının afişlerine yer verildi.

Suudi Arabistan Spor , Son Dakika Spor Haberleri, Spor Son Dakika'>Spor İdaresi Başkanlığından ise müsabakaya ilişkin henüz bir açıklama yapılmadı.

Suudi Arabistan Spor İdaresi Başkanı Turki bin Abdulmuhsin Al Şeyh, ülkede güreş müsabakaları düzenlenmesi için WWE ile 10 yıllık bir anlaşma imzalamıştı. Anlaşma çerçevesinde 27 Nisan 2018'de Cidde kentinde ilk defa erkek Amerikan güreşi müsabakaları yapılmıştı.

Güncel

Haber Yayın Tarihi: 01.11.2019 09:28 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son dakika: Fitch, Türkiye'nin kredi notunu teyit ederek görünümünü 'Negatif'ten 'Durağan'a yükseltti
ABD, Terörizm 2018 Ülkeler Raporu'nu açıkladı! Raporda yine YPG'ye yer verilmedi "KHK faciadır" diyen Bülent Arınç'tan yeni açıklama: En ağır cezayı almalılar Whatsapp üzerinden üst düzey hükümet yetkililerinin telefonlarına sızma iddiası

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 2.11.2019 04:42:43. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Suudi Arabistan'da kadın Amerikan güreşi organizasyonu
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]