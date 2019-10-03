Son Dakika Haberleri: Suudi Arabistan'da kadınlar orduda görev alabilecek
Son Dakika Güncel Haber

Suudi Arabistan'da kadınlar orduda görev alabilecek

24 dakika önce

Suudi Arabistan'da kadınlar orduda onbaşı, astsubay, astsubay adayı ve çavuş rütbeleriyle görev yapabilecek.

Suudi Arabistan'da kadınlar orduda görev alabilecek, System.String[]

Suudi Arabistan'da kadınlar orduda onbaşı, astsubay, astsubay adayı ve çavuş rütbeleriyle görev yapabilecek.

Suudi Arabistan'ın Şarkul Avsat gazetesinin haberine göre, Savunma Bakanlığı, Suudi Arabistan 2030 vizyonu çerçevesinde çeşitli niteliklere sahip kadınların askeri görevlere başvurmasının yolunu açtı.

Haberde, kadınların Suudi Arabistan Kara, Hava ve Deniz Kuvvetleri, Stratejik Füze Kuvvetleri ve Silahlı Kuvvetler Sağlık Hizmetleri alanlarında onbaşı, astsubay, astsubay adayı ve çavuş rütbeleriyle görev yapabilecekleri belirtildi.

Savunma Bakanlığına bağlı Ulusal Savunma Operasyonları Merkezi Müdürü Tuğgeneral Hasan eş-Şehri de kadınların ülkenin en önemli bakanlığında görev yapacak olmasını, "doğru yönde atılan bir adım" olarak nitelendirdi.

Şehri, bakanlık bünyesinde fark yaratabilecek binlerce kadının yer alabileceği çok sayıda pozisyon olduğunu kaydetti.

Suudi Arabistan, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 03.10.2019 04:20 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



SAS Timi eski harp mayınını imha etti
Sıfır diye 82 bin TL'ye aldığı otomobilin tavanı boyalı çıktı Sağlık Bakanlığı: Son iki yılda 9 olan kızamık vakası 716'ya yükseldi Işınlanmış gıdalara etiket zorunluluğu getirildi

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 3.10.2019 16:45:17. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Suudi Arabistan'da kadınlar orduda görev alabilecek
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]