Suudi Arabistan'da kadınlar orduda görev alabilecek

Suudi Arabistan'da kadınlar orduda onbaşı, astsubay, astsubay adayı ve çavuş rütbeleriyle görev yapabilecek.

Suudi Arabistan'ın Şarkul Avsat gazetesinin haberine göre, Savunma Bakanlığı, Suudi Arabistan 2030 vizyonu çerçevesinde çeşitli niteliklere sahip kadınların askeri görevlere başvurmasının yolunu açtı.

Haberde, kadınların Suudi Arabistan Kara, Hava ve Deniz Kuvvetleri, Stratejik Füze Kuvvetleri ve Silahlı Kuvvetler Sağlık Hizmetleri alanlarında onbaşı, astsubay, astsubay adayı ve çavuş rütbeleriyle görev yapabilecekleri belirtildi.

Savunma Bakanlığına bağlı Ulusal Savunma Operasyonları Merkezi Müdürü Tuğgeneral Hasan eş-Şehri de kadınların ülkenin en önemli bakanlığında görev yapacak olmasını, "doğru yönde atılan bir adım" olarak nitelendirdi.

Şehri, bakanlık bünyesinde fark yaratabilecek binlerce kadının yer alabileceği çok sayıda pozisyon olduğunu kaydetti.